ĐHĐCĐ Cen Land 2022: Tự tin với kế hoạch doanh thu 2022 đạt 8.500 tỷ đồng

Năm 2021, Cen Land đạt doanh thu thuần 5.596,58 tỷ đồng, tăng 164,3% so với năm 2020, đạt 111,9% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 450,46 tỷ đồng, tăng 50,2% so với năm 2020, hoàn thành 110,4% kế hoạch năm 2021.

Với kết quả đạt được, ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Cenland trình cổ đông phương án chia thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 30% và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.