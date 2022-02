Di lý 4 nghi phạm giết người về TP.HCM

Sáng 18/2, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, các đối tượng Châu Đức Minh Luân (sinh năm 1992, trú tại quận Bình Tân), Nguyễn Hoàng Duy Khương (sinh năm 2005), Nguyễn Đình Phong (sinh năm 1996) và Đào Minh Trúc (sinh năm 1991), cùng trú tại phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM đã được di lý về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tối 17/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hoà vừa vây bắt thành công 4 nghi phạm giết người trên đường tẩu thoát qua địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) bằng xe ô tô bán tải.

Các đối tượng bị bắt: Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều 17/2, Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hoà nhận được thông tin từ lãnh đạo phòng và Công an TP.HCM về việc 4 nghi phạm đang trên đường tẩu thoát trên chiếc xe bán tải màu đỏ, nhãn hiệu Chevrolet Colorado, biển số 51D-40680, đang lưu hành trên Quốc lộ 1 hướng về phía địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Ngay lập tức, Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa đã cắt cử lực lượng gồm 2 tổ công tác lên đường làm nhiệm vụ. Một tổ công tác mặc thường phục, làm nhiệm vụ trinh sát trên tuyến Quốc lộ 1, nếu phát hiện xe ô tô có đặc điểm nêu trên sẽ lập tức liên lạc với tổ công tác thứ 2 để tiến hành vây bắt.

4 nghi phạm vừa được di lý từ Khánh Hòa về TP.Hồ Chí Minh để phục vụ công tác đều tra. Ảnh: CA

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác mặc thường phục đã xác minh được phương tiện nghi vấn, lập tức liên lạc với tổ công tác thứ 2.

Vài phút sau, Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa đã triển khai dừng phương tiện, vây bắt được các đối tượng tại km 1.413, Quốc lộ 1, đoạn ngay trước trụ sở Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa. Qua đấu tranh, khai thác nóng, bước đầu các đối tượng khai nhận đã giết người tại TP. HCM vào tối 16/2.

Liên quan đến vấn đề trên, theo Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận, nhóm 4 đối tượng vừa bị Công an TP.HCM và CSGT tỉnh Khánh Hòa phối hợp bắt giữ chiều 17/2 chính là các đối tượng đã gây ra vụ án mạng (1 người tử vong và 3 người bị thương) tại một quán karaoke trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM vào đêm 16/2.

Khoảng 13 giờ ngày 17/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được đề nghị của Công an quận Bình Thạnh và Phòng CSGT Công an TP.HCM về việc phối hợp bắt giữ 4 nghi phạm trong một vụ án giết người xảy ra trên địa bàn TP.HCM.