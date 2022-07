“Đi qua thương nhớ” cùng Phan Mạnh Quỳnh và Hà Nhi

Có chàng trai hát giữa rừng thông



Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1990, anh là ca sĩ - nhạc sĩ được đông đảo khán giả yêu mến. Nhạc của Phan Mạnh Quỳnh có những giai điệu nhẹ nhàng với các câu chữ như một lời tâm sự, khiến người nghe dễ cảm, dễ thấm.

Sau khi nổi lên với ca khúc Vợ người ta, nam ca sĩ ngay lập tức trở thành gương mặt hot của showbiz Việt. Không chỉ có thể sáng tác ra các bài nhạc rất "thị trường", anh còn cho thấy sức ảnh hưởng cùng khả năng lan tỏa về âm nhạc của anh được đánh giá và đón nhận rất cao. Có chàng trai viết lên cây – ca khúc lần đầu tiên ra mắt khán giả trong chương trình Sing my song – Bài hát hay nhất, đã bước ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi âm nhạc và có một đời sống riêng, trở thành nhạc phim chủ đề cho bộ phim điện ảnh nổi tiếng Mắt biếc và cũng là một biệt danh thân thương khi khán giả nhắc đến Phan Mạnh Quỳnh.

Đến rừng thông Đại Lải trong đêm nhạc Soul of the Forest chủ đề "Đi qua thương nhớ", Phan Mạnh Quỳnh sẽ gửi tới khán giả các ca khúc nổi tiếng, đánh dấu các chặng đường hoạt động âm nhạc của anh như: Có chàng trai viết lên cây, Nhạt, Khi phải quên đi, Tri kỷ, Khi người mình yêu khóc, Huyền thoại… Khán giả cũng sẽ được thưởng thức các ca khúc gắn với các bộ phim đình đám, khiến cho Phan Mạnh Quỳnh được mệnh danh là "Vua nhạc phim" như: Từ đó, Hà Lan, Ngày chưa giông bão…

Soul of the Forest 5: "Đi qua thương nhớ" với Phan Mạnh Quỳnh và Hà Nhi

Hà Nhi – luôn nỗ lực chinh phục khán giả với những sản phầm chất lượng

Hà Nhi bắt đầu xuất hiện trước công chúng khi cô tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt Nam Idol 2015. Đây cũng là chương trình đầu tiên cô tham gia, là bước đệm để cô theo đuổi con đường ca hát của mình.

Cô ca sĩ trẻ Hà Nhi đã đánh đấu tên tuổi của mình trên thị trường âm nhạc khi theo đuổi dòng nhạc Urban Pop Soul. Tuy nhiên, để làm mới hình ảnh và khả năng của bản thân, cô không ngại thử sức với những dòng nhạc khác và bước đầu được khán giả đón nhận.

Đến với Soul of the Forest, Hà Nhi sẽ gửi tới khán giả các ca khúc đã từng ra mắt trong các single trước đây như Giấc mơ không chỉ một người, Chuyện tình hôm qua… Các ca khúc từng làm dậy sóng cộng động đồng mạng thời gian qua như: Dĩ vãng nhạt nhòa, Chưa quên người yêu cũ… Và đương nhiên, không thể thiếu Đi qua thương nhớ - ca khúc chủ đề của đêm nhạc Soul of the Forest 5 lần này.

Sự kết hợp đáng mong chờ của hai giọng ca gây thương nhớ

Mặc dù có bước đường hoạt động nghệ thuật và màu sắc, cá tính âm nhạc không giống nhau nhưng cả Phan Mạnh Quỳnh và Hà Nhi với chất giọng truyền cảm đằng sau những ca từ đắt giá và giai điệu sâu lắng đều là những giọng ca gây thương nhớ. Sự kết hợp của "Chàng trai viết lên cây" Phan Mạnh Quỳnh và cô gái "Chưa quên người yêu cũ" Hà Nhi trong không gian rừng thông xanh mát cùng hệ thống âm thanh L-Acoustics đỉnh cao của Soul of the Forest sẽ là một chất xúc tác hoàn hảo để các nghệ sĩ và khán giả cùng thăng hoa trong âm nhạc.

Sân khấu Soul of the Forest đã sẵn sàng cho đêm diễn "Đi qua thương nhớ"

Đêm diễn Soul of the Forest 5 đang đến gần. Quý vị nhanh tay gọi tới Hotline: 0866980368 để có được một chỗ ngồi xinh xắn dưới tán thông xanh rì của Flamingo Đại Lải và cùng nghe Phan Mạnh Quỳnh và Hà Nhi kể về hành trình đi qua thương nhớ của họ nhé!