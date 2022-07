Điểm chuẩn đại học sẽ tăng ở tổ hợp xã hội

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), năm nay số bài thi được điểm 10 giảm mạnh ở nhiều môn, đặc biệt ở môn tiếng Anh, điểm tuyệt đối giảm tới hơn 4.000 bài.



Phân hóa tốt ở ngưỡng điểm tuyệt đối

Trong 5 tổ hợp xét tuyển ĐH, phổ điểm khối A00 cao nhất, đỉnh phổ điểm ở ngưỡng 22,5. Xung quanh đỉnh này, từ 21,5 tới 23 điểm, mỗi mức đều có khoảng 19.000-20.000 thí sinh. Tổ hợp A00 cũng có 11 thí sinh đạt điểm 29,5-30, nhiều nhất trong 5 tổ hợp. Trong khi đó, khối A01, B00 và C00 khá tương đồng, đỉnh khoảng 20 điểm, riêng D01 có đỉnh thấp nhất 18,5-19 điểm, ở khối này cũng không thí sinh nào có tổng 3 môn từ 29 trở lên.

Thí sinh thi tổ hợp xã hội tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 .Ảnh: TẤN THẠNH

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo - ĐHQG Hà Nội, cho rằng qua phân tích phổ điểm, kết quả kỳ thi năm nay không có sự thay đổi lớn so với năm 2021, giữ ở mức ổn định. Phổ điểm các khối thi vẫn từ 21-26 nên điểm thi của các khối tuyển sinh, không có quá nhiều biến động so với năm ngoái. Tuy nhiên, tổ hợp nào có môn lịch sử thì điểm chuẩn sẽ nhỉnh lên một chút. Tổ hợp nào có môn tiếng Anh thì điểm chuẩn sẽ giảm đi. "Với phổ điểm thi năm nay sẽ rất hiếm hoặc sẽ không xảy ra hiện tượng 30 điểm vẫn trượt ĐH như năm trước vì có sự phân hóa tốt ở ngưỡng điểm tuyệt đối" - GS Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh.

Thạc sĩ Trần Vũ, Trưởng Phòng Thông tin và Truyền thông - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM), dự đoán những ngành xét tuyển tổ hợp có môn sinh hoặc khoa học tự nhiên, điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ từ 0,25 đến 0,75 điểm (do phổ điểm môn sinh năm nay lệch trái một chút); những ngành xét tổ hợp A00 (toán, vật lý, hóa học), điểm chuẩn có thể dao động trong khoảng cộng trừ 0,25 do phổ điểm năm nay không khác nhiều, đây là tổ hợp được sử dụng nhiều trong các khối ngành khoa học kỹ thuật, nên tùy vào xu thế lựa chọn ngành thì điểm sẽ có thể tăng hoặc giảm nhưng không biến động nhiều.

Tổ hợp xã hội biến động

Thạc sĩ Trần Vũ cho rằng nếu so sánh phổ điểm năm nay với năm 2021 và 2020 có thể nhận thấy năm nay đa số các môn thi đều có khoảng điểm khá giống với 2 năm rồi, ngoại trừ môn sinh, môn tiếng Anh và môn lịch sử.

Khối ngành xét tổ hợp các môn văn, lịch sử, địa lý hoặc khoa học xã hội, điểm chuẩn có thể tăng mạnh từ 2,5 đến 3,5 điểm (do phổ điểm môn sử lệch phải rất nhiều so với các năm rồi, điểm môn giáo dục công dân có xu hướng giảm nhẹ); khối ngành xét tổ hợp có dùng môn tiếng Anh, điểm có thể giảm từ 1 đến 2 điểm và gần với mức điểm của năm 2020 đối với một số ngành "hot", do phổ điểm Anh năm nay gần giống với phổ điểm năm 2020.

Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM), cho biết trường sử dụng tổ hợp D01, C00 nhiều nhất trong tuyển sinh hằng năm nên sự thay đổi phổ điểm ở 2 tổ hợp này sẽ có tác động đến điểm chuẩn tuyển sinh.

Năm nay, tổ hợp D01 có phổ điểm từ 8,0 đối với môn tiếng Anh, môn toán đều giảm tương ứng 6,4 và 4,0% so với năm ngoái nên sẽ tác động đến điểm chuẩn các ngành có tổ hợp này theo xu hướng giảm so với năm ngoái. Đối với tổ hợp C00, thống kê cho thấy thí sinh có điểm thi từ 8,0 trở lên thì môn lịch sử tăng 11,07% và địa lý giảm 5,28% so với năm ngoái kéo theo điểm chuẩn tổ hợp này có thể tăng nhẹ.

Một điều đáng lưu ý là năm 2022, nhà trường áp dụng mức học phí theo cơ chế tự chủ với mức cao hơn và điều này có thể kéo điểm chuẩn giảm ở một số ngành học. Thực tế hằng năm, thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển vào trường chiếm tỉ lệ cao nhất và có rất nhiều chỉ tiêu, cơ hội trúng tuyển. Tỉ lệ cho phương thức này tối đa là 55% tổng chỉ tiêu.