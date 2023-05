Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Phan Đình Phùng các năm thế nào?

5 năm qua, Trường THPT Phan Đình Phùng luôn nằm trong top 10 trường có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội, bên cạnh những tên tuổi đình đám gồm THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Thăng Long, THPT Yên Hòa, THPT Việt Đức, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Nhân Chính, THPT Cầu Giấy. Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Phan Đình Phùng năm 2023 dự báo sẽ cao như mọi năm.

Theo chia sẻ từ Nhà trường, năm nay, trường được giao tuyển sinh 675 chỉ tiêu học sinh đầu cấp với 15 lớp. Trong đó, có 4 lớp liên kết quốc tế luyện IELTS; 1 lớp tiếng Nhật (ngoại ngữ 2) và 10 lớp đại trà.

"Điểm tuyển sinh vào 10 hàng năm trung bình mỗi môn khoảng 8 điểm, vậy các em hãy tự tin đăng ký vào Trường THPT Phan Đình Phùng. Rất nhiều các câu lạc bộ và các anh chị luôn chào đón các em học sinh lớp 10 năm học 2023 -2024", Ban tuyển sinh của trường tư vấn.

Điểm chuẩn vào trường THPT Phan Đình Phùng năm 2022. Ảnh: CMH

Tham khảo năm 2022, điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Phan Đình Phùng đứng thứ 3 sau THPT Chu Văn An và Yên Hòa. Cụ thể, điểm chuẩn 3 môn là 42 điểm, trung bình mỗi môn là 8,4 điểm. Tỉ lệ chọi vào lớp 10 Trường THPT Phan Đình Phùng là 1/2,33, nằm trong top 7 trường có tỉ lệ chọi cao nhất.

Năm 2021, toàn thành phố có 93.362 học sinh đăng ký dự tuyển, số học sinh đăng ký NV1 là 93.254 em. Trường THPT Phan Đình Phùng được giao 600 chỉ tiêu và đã có 1.287 học sinh đăng ký NV1, tương đương tỉ lệ chọi là 1/2,14. Điểm chuẩn 4 môn thi vào trường vẫn giữ vị trí top 3 với 49.10 điểm.

Năm 2020, điểm chuẩn vào các trường top đầu gồm: THPT Chu Văn An: 43,25; Kim Liên: 41,5; Phan Đình Phùng: 40,5; Thăng Long: 40,5; Yên Hòa: 40,25; Việt Đức: 40; Lê Quý Đôn - Hà Đông: 40; Nguyễn Gia Thiều: 39,75; Nguyễn Thị Minh Khai: 39,75... Trường THPT Phan Đình Phùng với 40.50 điểm, đứng thứ 3 sau THPT Chu Văn An và Kim Liên. Sau đó điểm chuẩn trường được điều chỉnh là 39, hạ 1,5 điểm so với điểm chuẩn ban đầu đã công bố.

Ở năm 2019, Trường THPT Phan Đình Phùng cùng với Kim Liên với mức điểm chuẩn 46,25 điểm, sau Chu Văn An và Kim Liên.

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn Trường THPT Phan Đình Phùng năm 2023 cũng như cân nhắc trước thông tin về điểm chuẩn 2 năm cùng thi 3 môn - năm 2020 và 2022. Hai năm này, học sinh thi vào lớp 10 cũng làm bài thi 3 môn với cách tính điểm là Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn toán + Điểm bài thi môn ngữ văn) x 2 + Điểm bài thi môn ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có).

Tư vấn thí sinh thi vào lớp 10 để có điểm thi cao chót vót

Với tỉ lệ chọi cao, điểm chuẩn vào lớp 10 hàng năm cao, vì vậy, thí sinh phải cân nhắc trước khi quyết định lựa chọn đăng ký NV vào Trường THPT Phan Đình Phùng. Hiện tại, các thí sinh đã không thể thay đổi được nguyện vọng đã đăng ký khi chỉ còn 1 tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi. Đây là giai đoạn nước rút để học sinh củng cố kiến thức, việc này là cần thiết trước một kỳ thi được đánh giá là cam go nhất.

Học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng. Ảnh: FPNT

Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Phan Đình Phùng của mỗi thí sinh thế nào phụ thuộc vào cách ôn thi và chuẩn bị tâm lý của các em. Theo cô Nguyễn Mai Lan, giáo viên Ngữ Văn ở Hà Nội tư vấn: "Đề thi vào 10 vốn không quá khó, các em hãy ôn tập kỹ kiến thức trong SGK đã đảm bảo được điểm cao. Phụ huynh nhắc con tránh ôn và học tràn lan, thậm chí cùng một môn luyện thi vài nơi. Điều này nhằm đảm bảo khi làm bài thi, các con không bị rối khi nhìn bài thì quen nhưng mông lung khi chọn đáp án.

Việc thức quá khuya để học bài không hề hiệu quả, thay vì nhồi nhét kiến thức, các em phân chia việc ôn tập hợp lý, nếu học buổi sáng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Đây là thời điểm các em phải sử dụng đồng hồ để căn giờ như thời gian thi thật, việc này để tránh nuối tiếc khi đủ kiến thức nhưng làm bài không trọn vẹn. Thực tế cho thấy, nhiều em thiếu 0,25 điểm đành ngậm ngùi dừng bước.

Điều quan trọng nhất lúc này, phụ huynh hãy tránh tạo áp lực cho các bạn, khi đã chọn xong trường cùng phương án dự phòng, hãy coi nó như một kỳ thi bình thường. Việc này giúp các con rũ bỏ áp lực và tự tin khi làm bài. Học tài thi phận chỉ là một cách lý giải, thực tế nếu chuẩn bị kỹ về kiến thức và tâm lý, một suất vào lớp 10 hệ công lập sẽ thực hiện được".