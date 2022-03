Điểm mặt 3 ngôi sao nguy hiểm nhất bên phía Nhật Bản

Ở màn tái đấu sắp tới với ĐT Việt Nam, Nhật Bản thiếu vắng 6 trụ cột vì lý do chấn thương gồm Itakura Ko, Wataru Endo, Hiroki Sakai, Yuya Osako, Daizen Maeda và Furuhashi Kyogo.

Tuy nhiên, trong tay HLV Hajime Moriyasu vẫn còn rất nhiều ngôi sao đẳng cấp trong đội hình. Dưới đây là 3 cái tên mà hàng thủ ĐT Việt Nam cần đặc biệt chú ý.

Takumi Minamino

Minamino là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Á hiện nay. Ảnh: Getty.

Ở thời điểm này, Takumi Minamino chính là ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình ĐT Nhật Bản. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Minamino mới chỉ ghi được 1 bàn thắng nhưng tiền vệ cánh này luôn là mối đe doạ thường trực đối với bất cứ hàng thủ nào.

Tại Liverpool, Minamino gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính. Tuy nhiên, mỗi khi được HLV Jurgen Klopp tung vào sân, ngôi sao 27 tuổi luôn thi đấu rất cố gắng và có những đóng góp nhất định cho "The Kop". Bằng chứng là việc anh đã ghi 9 bàn và có 1 pha kiến tạo sau 23 trận (thi đấu 917 phút).

Do có thể hình "mỏng cơm" cùng chiều cao khá khiêm tốn 1m74 nên Minamino luôn yếu thế khi phải so kè với những hậu vệ to cao tại Premier League. Tuy nhiên, khi về châu Á, lối đá kỹ thuật, tốc độ cùng khả năng dứt điểm của anh luôn khiến các đối thủ vất vả chống đỡ.

Junya Ito

Ito là người ghi nhiều bàn nhất cho Nhật Bản tại vòng loại thứ 3. Ảnh: Getty.

Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Junya Ito là một trong những người góp công lớn nhất giúp ĐT Nhật Bản sớm giành vé tới Qatar khi có tới 4 pha lập công, nhiều nhất đội. Trong trận lượt đi với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình, Ito chính là tác giả của bàn thắng duy nhất vào phút 17.

Tương tự như Minamino, Junya Ito cũng thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh. Tốc độ, kỹ thuật, khả năng tạt bóng và dứt điểm chính là điểm mạnh của cầu thủ 29 tuổi. Trong màu áo CLB KRC Genk (Bỉ), Ito chơi khá ấn tượng ở mùa giải này với 6 pha lập công cùng 16 đường kiến tạo thành bàn sau 42 trận.

Kaoru Mitoma

Mitoma đã có 2 bàn thắng cho ĐT Nhật Bản. Ảnh: Getty.

Kaoru Mitoma là cầu thủ thuộc biên chế CLB đang thi đấu ở Premier League là Brighton & Hove Albion. Tuy nhiên, ở mùa giải này, anh bị đem cho Royale Union Saint-Gilloise (Bỉ) mượn và ghi được 6 bàn cùng 3 pha kiến tạo sau 21 trận.

Tính đến thời điểm này, Mitoma mới chỉ có 2 lần khoác áo ĐT Nhật Bản (đều tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á) nhưng anh đã đóng góp 2 pha lập công.