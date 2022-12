"Điểm mặt" những cơ sở thẩm mỹ tại Gia Lai can thiệp xâm lấn "chui"

Ngày 15/12, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa ban hành kết luận kiểm tra việc hành nghề khám chữa bệnh, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra 14 cơ sở, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng Phòng Nghiệp vụ y, Phòng PA03 - Công an tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương phát hiện 7 cơ sở có các hành vi vi phạm như: sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người; sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm để xăm, phun xăm sai quy định; sử dụng các thủ thuật xâm lấn, dùng dao kéo can thiệp cơ thể người; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Viện Thẩm mỹ 175 Sài Gòn nằm trong số 7 cơ sở thẩm mỹ bị xử phạt. Ảnh: CTV

Cụ thể, các đơn vị vi phạm, gồm: Viện Thẩm mỹ 175 Sài Gòn (289 Phạm Văn Đồng), Viện Thẩm mỹ Korea Clinic (238A Nguyễn Tất Thành), Spa Thảo Xinh (61 Hai Bà Trưng), Thẩm mỹ viện Việt Đức (116 Hai Bà Trưng), Viện Thẩm mỹ Sài Gòn Gold (38 Lý Tự Trọng), cơ sở làm đẹp Ngọc Hường (47 Nguyễn Tất Thành) và cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Võ Hiền (410/15 Lý Thái Tổ).

Cũng theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, hiện nay các cụm từ "spa", "thẩm mỹ viện" chưa được dẫn chiếu, quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật nhưng vẫn được cấp giấy phép kinh doanh dẫn đến khó khăn trong việc xác định loại hình, điều kiện và phạm vi hoạt động của các cơ sở này.

Một số cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh Gia Lai sử dụng các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm đến cơ thể con người. Ảnh: CTV

Từ đó, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt 7 cơ sở nêu trên với tổng số tiền 195 triệu đồng.