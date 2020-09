Diễm My 9x bị chê diễn đơ, 6 biểu cảm như 1 trong “Tình yêu và tham vọng”

Mới đây, trên diễn đàn chuyên cập nhật tin tức giải trí, một tài khoản đăng đàn thể hiện sự không hài lòng với cách diễn xuất của Diễm My 9x trong "Tình yêu và tham vọng" qua việc ghép hàng loạt ảnh của nữ diễn viên khi tham gia phim với nhau để cư dân mạng dễ dàng so sánh.

Người này cập nhật thêm thông tin về Diễm My 9x như sau: "Nữ chính trong phim "Tình yêu và tham vọng" và Diễm My 9x được top 5 đề cử nữ diễn viên của năm nhờ vai diễn này".

Diễm My bị chê bai 6 biểu cảm như 1.

Thông quá bức ảnh, mọi người nhận thấy gương mặt của Diễm My 9x khi thể hiện sự đau khổ, hạnh phúc, suy tư… hay lúc "dằn mặt" người khác không khác nhau nhiều. Từ đó, cư dân mạng không ngừng chê bai gương mặt nữ diễn viên đơ cứng, một màu và không mang lại cảm xúc cho người xem. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng khả năng diễn xuất của Diễm My còn thua kém dàn diễn viên phụ, quần chúng.

Cư dân mạng không ngừng tranh cãi: "Một bộ phim mà tôi ship chỉ diễn viên phụ", "Bác nào cho em xin tí muối chớ diễn gì đâu nhạt các bác ạ!", "Nói thật thì Diễm My đóng phim này không hay cho lắm, thấy vai phụ Tuệ Lâm đóng hay", "Cô ấy gom 6 sắc thái trong 1 cũng như các anh gom 6 múi vào 1 ý mà", "Sao mà mọi người chê quá vậy? 6 cảm xúc y như 1 giống vậy đâu phải ai cũng làm được như chị My?"…

Nhiều khán gải đồng tình với chủ nhân bài đăng, tỏ thái độ khó chịu với cách diễn xuất của Diễm My 9x.

Trước đó, khán giả nhiều lần thắc mắc về gương mặt thay đổi thất thường của Diễm My 9x, lúc to lúc nhỏ. Giải thích về vấn đề này, nữ chính "Tình yêu và tham vọng" cho biết: "Một năm quay phim ở nhiều địa điểm khác nhau, có lúc tăng có lúc lại sụt cân, nên gương mặt cũng có chút biến đổi. Ngoài ra, thời tiết nóng lạnh, rồi lúc ốm phải uống thuốc cũng ảnh hưởng gương mặt lúc lên hình".

Hiện tại, "Tình yêu và tham vọng" đang đi đến chặng đường cuối cùng. Sau nhiều "sóng gió", Linh (Diễm My 9x) và Minh (Nhan Phúc Vinh) đã chính thức đến với nhau. Vài ngày trước, Diễm My 9x chia sẻ với khán giả về tâm lý nhân vật do mình đảm nhận trong "Tình yêu và tham vọng": "Cô ấy đã nhường nhịn suốt cả chiều dài phim, nhường nhịn từ cuộc sống gia đình đến công việc và tình yêu. Nên khi cơ hội đến (Tuệ Lâm ra đi), cô ấy quyết định sẽ phải chủ động giành lấy tình yêu của mình".