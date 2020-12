Diễn biến mới xung quanh vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả

Các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ đã tiếp nhận của cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh, nếu có sử dụng Bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ Chính quy – Văn bằng 2 do Trường Đại học Đông Đô cấp thì thông báo ngay bằng văn bản cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Ngày 28/12, Bộ Công an cho biết: Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an (ANĐT – BCA) đang điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô. Kết quả điều tra xác định Trường Đại học Đông Đô đã cấp Bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ Chính quy – Văn bằng 2 cho nhiều cá nhân không đúng quy định. Vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả phải báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong quý I năm 2021. Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT – BCA thông báo và đề nghị: Các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ đã tiếp nhận của cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh, nếu có sử dụng Bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ Chính quy – Văn bằng 2 do Trường Đại học Đông Đô cấp thì thông báo ngay bằng văn bản cho Cơ quan ANĐT – BCA. Các cá nhân đã được Trường Đại học Đông Đô cấp Bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ Chính quy – Văn bằng 2 liên hệ với Cơ quan ANTĐ – BCA để trình báo, làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra. Để đảm bảo thời hạn điều tra vụ án, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu trước ngày 15/01/2021. Liên quan đến vụ án này, mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương truy bắt đối tượng Trần Khắc Hùng; xác minh, làm rõ những sai phạm liên quan của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ GD-ĐT trong vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô, nếu có dấu hiệu của tội phạm phải khởi tố điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. Vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả: Thủ tướng yêu cầu "nóng" Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan mở rộng điều tra vụ án, tiếp tục làm rõ số cá nhân được Trường Đại học Đông Đô cấp, sử dụng văn bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Tiếng Anh giả và các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có) không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng để thu hồi và kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật. Báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2021. Bộ GD-ĐT chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục đào tạo trong việc cấp văn bằng, chứng chỉ; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân cho phép Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh hệ văn bằng hai; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, không để xảy ra sai phạm tương tự.

Thủ tướng đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử nghiêm minh theo quy định pháp luật.