Càn Long là vị hoàng đế nổi tiếng có thực quyền trong lịch sử Trung Quốc, đồng thời ông cũng là vị hoàng đế có tuổi thọ cao nhất, dung mạo thật của ông trông như thế nào? Họa sĩ người Ý đã có trong tay một tác phẩm, sau khi bộ sưu tập của ông được tiết lộ nhiều năm, diện mạo thật của Càn Long đã đánh đổ trí tưởng tượng của mọi người. Nói đến sự xuất hiện của Hoàng đế Càn Long, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những bức tranh minh họa mơ hồ trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, hình ảnh minh họa trong sách chỉ là bản đồ khái niệm do các thế hệ sau vẽ, không phải hình dáng thực của Càn Long. Lật lại một cuốn sách giáo khoa lịch sử, nếu để ý kỹ, không khó để nhận thấy một số danh nhân thời xưa trông rất giống nhau.

Diện mạo thật của Càn Long được một họa sĩ người Ý tiết lộ, hóa ra vị vua sống thọ nhất lịch sử là người như thế này.

Lý do cơ bản là họa sĩ đã sử dụng cùng một mô hình khi tạo ra các tác phẩm này. Theo quan điểm lịch sử, trong thời kỳ phong kiến, hoàng đế có quyền lực tối cao, có thể phán quyết chuyện sinh tử của người khác. Trong nhiều tác phẩm, tất cả những gì hoàng đế sử dụng đều là những vật dụng quan trọng cần phải được bảo vệ. Ngay cả những bức vẽ tay do hoàng đế vẽ cũng sẽ do một người quản lý. Nói chung, chúng không được phép rơi vào tay người dân. Diện mạo của hoàng đế cũng vậy, ngoại trừ các họa sĩ hoàng cung được vẽ tranh cho hoàng đế vào những dịp cụ thể, không ai khác có tư cách này.



Nếu bị phát hiện, họ thậm chí sẽ bị xử tử với tội danh vô lễ. Vậy, tại sao các họa sĩ người Ý lại có trong tay bức chân dung Hoàng đế Càn Long? Họa sĩ tạo ra tác phẩm này không phải vẽ trước mặt Càn Long, mà là tác phẩm mà ông bí mật để lại. Họa sĩ này tên là Lang Thế Ninh, từng đến Trung Quốc và vào cung để trở thành họa sĩ cung đình. Vì vậy, ông có đủ tư cách để diện kiến Hoàng đế Càn Long và biết được diện mạo thật của vị vua này. Khả năng hội họa của Lang Thế Ninh rất mạnh, Hoàng đế Càn Long cũng rất thích ông và ban thưởng rất nhiều. Vì thường vẽ tranh cho Hoàng đế Càn Long nên dáng vẻ của vua đã in sâu vào tâm trí Lang Thế Ninh.



Vậy bức chân dung này bây giờ ở đâu? Được biết, bức chân dung sau đó đã được gửi đến Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Ngân Xuyên. Mọi người thường đến xem, vì nó rất khác so với hình ảnh trong sách giáo khoa, nên ai cũng rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy bức chân dung.