Diễn viên Hòa Hiệp: Tôi đã hy sinh 2 năm qua để có bệ phóng sắp tới

Hòa Hiệp háo hức với 2 vai diễn đối lập đầy tự tin khi tham dự Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra đầu năm 2022 tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

"Hòa Hiệp không chọn sân khấu mà sân khấu tự chọn Hòa Hiệp"

Lâu rồi mới trở lại sân khấu kịch, Hòa Hiệp có cách chọn vai ra sao và mong chờ gì ở vai diễn mới?



- Tôi có rất nhiều cung bậc cảm xúc cho 2 vai diễn mới này. Sự trở lại… sẽ lợi hại hơn xưa, với vai Tình trong vở "Ngôi nhà trên thuyền", đạo diễn NSND Hồng Vân – Xuân Trang và vai ông già Khanh vở "Mưa bóng mây", đạo diễn Ngọc Hùng. Cả 2 vở diễn này đều sẽ tham gia Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc vào đầu năm 2022.

Tôi không chọn mà sân khấu chọn giao vai cho tôi. Vai Tình trong vở "Ngôi nhà trên thuyền" là vai người đàn ông miền Tây đi bộ đội về thì nhiễm chất độc da cam và bị ung thư nên trở tính rất cục súc, đến vũ phu, dù rất thương vợ con. Một vai chính kịch rất nặng tâm lý và đầy xúc cảm…

Vở có ý định diễn Tết, nhưng sau đó Sân khấu kịch Hồng Vân quyết định dự thi nên tôi cùng chị Vân và ê-kíp xây dựng nhân vật đầy tâm trạng giằng xé. Trong nhân vật có sự đan xen cảm xúc giữa yêu thương và bất lực, nỗi đau của ông Tình gánh chịu và tàn dư chiến tranh mà ông đã gây ra cho các con bị thiểu năng.

Hòa Hiệp trong vở "Ngôi nhà trên thuyền". Ảnh: NVCC

Diễn viên Ngọc Trinh của Sân khấu Thế giới trẻ cũng rủ tôi tham dự Liên hoa sân khấu vở "Mưa bóng mây", vở có 2 người và dàn múa nên sẽ là vai đầy thử thách. Chị Ngọc Trinh đã động viên tôi, hai chị em chịu khó hy sinh việc riêng để dành thời gian tập luyện vở mới.

Sau thời gian giãn cách vì dịch bệnh, tôi được mời show liên tục từ tham gia webdrama, quay phim sitcom, kịch truyền hình, MC truyền hình… nhưng tôi và chị Trinh phải dành thời gian tập luyện kĩ, nên tôi đành từ chối các lời mời trên. Lâu lắm rồi, tôi không có vai diễn mới trên sân khấu nên phải hy sinh vì Liên hoan sân khấu 3 năm mới có 1 lần.

Hòa Hiệp và Ngọc Trinh có tự đặt thử thách bản thân không khi chọn kịch bản buồn, ít diễn viên?

- Ban đầu, tôi và chị Trinh định chọn một vở vui tươi khác, có nhiều diễn viên dẫn dắt câu chuyện. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên không thể tụ tập, không có địa điểm để tập chương trình nên tôi quyết định đổi qua kịch bản 2 nhân vật.

Vì vậy chúng tôi phải nghĩ ra chiêu trò để thu hút khán giả và đòi hỏi thêm nhiều kỹ năng sáng tạo của diễn viên. Mặt khác vở diễn dự thi có tiêu chí khác, vở để công diễn sẽ có tiêu chí khác và thường trong các cuộc thi Ban giám khảo thích khai thác tâm lý nhân vật.

Hòa Hiệp trong vở "Ngôi nhà trên thuyền". Ảnh: NVCC

Cùng một Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc mà Hòa Hiệp tham gia hai vai cho hai sân khấu liệu có quá sức không?

- Tôi cũng lo lắng lắm! Bên vở diễn của Ngọc Trinh mời tham trước, sau đó bên chị Hồng Vân. Đây là hai nơi đong đầy tình nghĩa với tôi nên tôi đều không thể từ chối. Và sức diễn sân khấu của tôi đã bị dồn nén mấy năm qua, chính vì vậy khi được 2 lời mời là tôi nhận và cố gắng. May là 2 vai đối lập nhau, số phận hai nhân vật khác hẳn nhau.

Một là người đàn ông trung niên, một người cha gần đất xa trời. Đây là thử thách lớn của tôi nên tôi muốn tập trung để khai thác xem có chạm đến tận cùng xúc cảm của hai nhân vật nhiều tuổi mà lần đầu bản thân thể hiện. Tôi cũng có sự tự tin vì vốn sống, vì đam mê diễn xuất. Tôi cũng nhận biết tuổi mình không còn trẻ nữa, tôi nên tập dần những vai già để thích nghi và thích ứng cho sau này tự tin nhận vai già.

Diễn viên Hòa Hiệp: "Nếu là hai bàn tay trắng thì khó làm nên sự nghiệp"

Thời gian qua, sân khấu kịch không còn "hot" vì sự cạnh tranh của các loại hình giải trí khác và vì chất lượng kịch bản cũng là vấn đề báo động, Hòa Hiệp có ý kiến gì về điều này?

- Sân khấu trước khi đóng băng vì giãn cách xã hội đã gặp sự cạnh tranh của các kênh giải trí số, của các gameshow truyền hình. Tiếp đến là 2 năm do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến sân khấu "đóng băng". Khi cho phép sân khấu mở lại quy định 60 người xem thì không thể đủ doanh thu cho 1 đêm diễn sân khấu. Hiện nay, phim ảnh dành cho lượng khán giả trẻ nên họ háo hức xem, còn khán giả kịch là trung niên thì với tình hình dịch này rất khó để mọi người đi xem kịch vì cần bảo vệ sức khỏe.

Còn khi ở nhà, chỉ cần 1 chiếc điện thoại, mọi người thích gì xem cái đó trên mạng online, rất đa dạng phong phú các loại hình giải trí nên cũng là một thử thách cho sân khấu khi kéo khán giả đến rạp. Còn kịch bản thì mỗi sân khấu có một nét riêng định hình phong cách rồi, khi tôi bắt tay đầu tư vở thì sẽ có sự lựa chọn kịch bản đời hơn.

Hòa Hiệp và Ngọc Trinh trong vở "Mưa bóng mây". Ảnh: NVCC

Hòa Hiệp lúc nào cũng vui tươi, say nghề bất kể khi đóng phim, diễn kịch hay ca hát, đâu là lý do giúp anh "giữ lửa" thăng hoa trong nghề?

- Mấy năm qua, tôi lấn sân sang kinh doanh. Tôi cảm ơn thời gian kinh doanh để an tâm làm nghề. Cuộc sống là phải cơm, áo gạo, tiền vì sân khấu khó khăn, phim ảnh cũng khó khăn. Trước đây, một năm tôi chạy quay 5, 6 phim, mỗi năm giảm dần số lượng và năm do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh thì chỉ còn 1 phim dù được mời 3 phim. Lý do là sau trận dịch, nhà đầu tư bị đuối kinh tế nên rút lui và dự án đành đóng cửa.

Các chương trình gameshow, kịch truyền hình cát-xê bao nhiêu, đó là lý do vì sao nhiều người bỏ nghề vì họ phải lo kinh tế. Bao nhiêu diễn viên trẻ mới lên nữa, độ tuổi của tôi phải có nghề tay trái thì mới giữ vững đam mê diễn xuất. Mấy năm vừa rồi nhờ tập trung nên tôi an cư lạc nghiệp có một nơi vừa ở vừa kinh doanh nên đỡ lo lắng hơn.

Hòa Hiệp trong vở "Mưa bóng mây". Ảnh: NVCC

Trước kia, kinh doanh phải thuê mặt bằng, quản lý nhân viên thì rất lo lắng vì đi quay bao nhiêu về đều phải bù lỗ. Tôi thấy, muốn làm nghệ thuật thì phải ổn định cuộc sống, không thì phải có sự tài trợ, còn nếu là hai bàn tay trắng thì có giỏi cũng khó làm nên sự nghiệp.

Thời gian qua, nhờ có kinh tế của việc kinh doanh nên dù ba mẹ lớn tuổi gặp bạo bệnh tôi vẫn lo chu toàn. Trong trận dịch vừa qua, bà ngoại tôi cũng mất vì tuổi đã cao, cũng một tay tôi lo đám. Tôi là người sống vì gia đình nên giờ đã chu toàn ổn định mọi thứ mới bắt tay tiếp tục phát triển sự nghiệp cho riêng mình. Tôi đã hy sinh 2 năm qua để có bệ phóng sắp tới cho sự nghiệp. Trong năm 2022, tôi sẽ thực hiện các dự án cá nhân mình, sẽ đầu tư những gì mình thích.

Cảm ơn Hòa Hiệp đã chia sẻ!