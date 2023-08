Diễn viên Vân Trang và mẹ ruột tin dùng Hi Beauty

Bí quyết xoá mờ nám, sạm, tàn nhang của Vân Trang

Mặc dù đã bước sang ngưỡng tuổi 33 nhưng nhan sắc của diễn viên Vân Trang vẫn sắc sảo, mặn mà. Chị được nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu làn da trắng mịn và căng mướt hậu sinh con lần 2.

Thế nhưng ít ai biết được, để có một làn da mơ ước như hiện nay thì Vân Trang cũng có những khoảng thời gian phải sống chung với sạm, nám. Đó là thời điểm khi Vân Trang vừa sinh xong lần 2, lúc này gương mặt của Vân Trang đã bị nám mảng hai bên gò má. Thời điểm đó, Vân Trang không dám dùng nhiều mỹ phẩm vì sợ ảnh hưởng đến em bé nên các vết nám, sạm càng rõ rệt hơn.

"Sau khi sinh 2 bé, nội tiết tố của Trang thay đổi và gương mặt của Trang đã bị những vết nám, sạm khá là nặng. Sau khi tìm hiểu thì Vân Trang đã quyết định sử dụng bộ sản phẩm của Hi Beauty. Thật là kỳ diệu, chỉ trong một thời gian ngắn dùng sản phẩm, thì nám, sạm trên gương mặt của Trang đã mờ dần rồi dần dần biến mất. Nó không phải là hiệu quả ngay nhưng nó hiệu quả từ từ. Đấy cũng là điều mà Trang luôn hướng đến trong việc chọn mỹ phẩm. Đó là nói không với những sản phẩm có tác dụng nhanh mà gây hại cho cơ thể" – Vân Trang chia sẻ.

Diễn viên Vân Trang xoá sạch nám sau sinh thành công.

Viên uống Hi Beauty là dòng uống an toàn với nguyên liệu đầu vào được kiểm tra nghiêm ngặt, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng được giới chuyên gia đánh giá rất cao. Với các thành phần chính như đương quy, huyền sâm, hà thủ ô đỏ, L-Cysteine, L-Glutathione, Vitamin E, Vitamin B6, Biotin, Cerepron – F… Viên uống Hi Beauty giúp bổ sung Collagen, hạn chế quá trình lão hoá, hạn chế nám, sạm da giúp da tăng tính đàn hồi, căng mịn.

Bộ sản phẩm xoá nám, sáng da tiêu chuẩn của Hi Beauty gồm có: Viên uống, Kem bôi và Serum.

Kem dưỡng Hi Beauty với các thành phần chính như: Vaseline, Glycerin, Hyaluronic Acid, Niacinamide (B3), Alpha Arbutin, Titanium Dioxide, Vitamin E…Giúp dưỡng ẩm da, dưỡng sáng da, chống nắng, ngăn ngừa và làm mờ các vết: thâm, nám, tàn nhang, nếp nhăn, đốm đen trên da, cho làn da tươi sáng, mềm mịn và đều màu hơn. Góp phần ngăn ngừa quá trình lão hoá da sớm, thúc đẩy quá trình phục hồi da hư tổn.

Serum Hi Beauty với các thành phần chính như: Hyaluronic Acid, Licorice Root Extract, chiết xuất hạt nho, Taxus Wallichiana Extract, Vitamin B5, Arbutin, Collagen… Giúp dưỡng da, dưỡng ẩm da, làm mềm da, làm mờ các vết thâm, sạm, nám, tàn nhang, nếp nhăn, đốm đen trên da, cho làn da mềm mại, tươi sáng hơn. Góp phần dưỡng sáng da và hạn chế quá trình lão hoá da sớm, thúc đẩy quá trình phục hồi da hư tổn.

Mẹ ruột Vân Trang tin dùng Hi Beauty

Sau khi sử dụng Hi Beauty có hiệu quả trong việc giảm nám, sạm, tàn nhang và da lão hoá, Vân Trang đã giới thiệu cho người thân và bạn bè sử dụng. Trong đó Vân Trang trực tiếp mua tặng mẹ và hướng dẫn mẹ cách sử dụng. Đây không những là một kinh nghiệm làm đẹp quý báu mà còn là một món quà sức khoẻ Vân Trang dành tặng người mẹ yêu quý của mình.

"Trước đây, da của tôi gặp tình trạng lão hoá, chảy xệ nhiều. Phần đuôi mắt có nhiều vết chân chim, rõ nhất là phần rãnh cười. Nhìn rất mất thẩm mỹ. Thế nhưng, do chủ quan tôi lại không chăm sóc da cẩn thận khiến tình trạng da lại càng xuống sắc trầm trọng hơn. Sau đó tôi mới cầu cứu con gái thì được Vân Trang mua tặng cho Hi Beauty để sử dụng. Quả thực sản phẩm này rất tốt nhé, tôi dùng đến tháng thứ 2 là thấy hiệu quả rõ rệt lắm. Những vết nám, sạm mờ đi rất nhiều. Da phần đuôi mắt và rãnh cười cũng được làm đầy, giúp căng và phẳng hơn."- Cô Nguyễn Thị Thu - Mẹ diễn viên Vân Trang chia sẻ.

Mẹ ruột diễn viên Vân Trang tin dùng bộ sản phẩm Hi Beauty và có kết quả bất ngờ.

Không chỉ giúp làm mờ vết nám, sạm, tàn nhang, một trong những công dụng hữu ích của Hi Beauty là cải thiện tình trạng lão hoá da, cải thiện tình trạng da nhăn nheo, chảy xệ.

"Với những sản phẩm tốt như vậy, mình không ngại chia sẻ và giới thiệu cho bạn bè, người thân của mình. Mà hầu như ai sử dụng Hi Beauty cũng đều thấy tốt và hiệu quả, điều này làm Trang rất vui" – Vân Trang chia sẻ.