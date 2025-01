Diễn xuất của Vương Hạc Đệ lại gây tranh luận

Vương Hạc Đệ trong một cảnh phim. Ảnh: Nhà sản xuất Phim "Đại phụng đả canh nhân" kể về Dương Lăng (Vương Hạc Đệ) - nhân viên kinh doanh bất động sản vô tình xuyên không về thế giới Đại Phụng sau khi tham gia trò chơi phá án với thân phận Hứa Thất An.

Tuy nhiên, ngay lập tức Thất An phải đối diện với biến cố lớn, bị bắt vào nhà lao do vướng phải vụ án mất ngân lượng của triều đình. Để sống sót, Thất An vận dụng nội dung từ những cuốn sách điều tra tội phạm anh đọc ở thời hiện đại cũng như kiến thức toán học, vật lí, hóa học để vạch trần vụ án và minh oan.

Sau khi lên sóng vào cuối tháng 12, phim "Đại phụng đả canh nhân" vướng vào hàng loạt tranh cãi vì nội dung khó xem, kĩ năng diễn xuất tệ, biểu cảm khoa trương cùng giọng thoại đặc trưng vùng miền của Vương Hạc Đệ. Đây cũng là lí do phim nhận điểm Douban ở mức thấp - đạt 5,4 điểm cùng 70.000 lượt đánh giá.

Sau một thời gian bị khán giả "bỏ bê", tập phim mới của "Đại phụng đả canh nhân" bất ngờ lên hot search (xu hướng tìm kiếm) tại Trung Quốc. Trong tập 31, Hứa Thất An bước vào trận pháp và nhìn thấy cuộc đời của Dương Lăng ngoài đời thật.

Dương Lăng sinh ra trong sự kì vọng của bố mẹ, thi đỗ trường cảnh sát nhưng không thể theo học vì gia cảnh khó khăn. Anh phải lăn lộn làm việc trong giới kinh doanh (sale) bất động sản để kiếm tiền. Khi mối tình đẹp bị dang dở, Dương Lăng kết hôn với một người con gái khác song vẫn bị áp lực về kinh tế, cuối cùng ra đi đơn độc trong bệnh viện.

Theo truyền thông, ở phân cảnh này, tạo hình và diễn xuất của Vương Hạc Đệ nhận được sự chú ý. Nếu như tạo hình của nam diễn viên trong 3 giai đoạn cuộc đời (tuổi trẻ, trung niên, khi về già) cho thấy sự đầu tư, chỉn chu của ê-kíp thì diễn xuất của anh dù không quá xuất sắc nhưng nhận được sự khích lệ.

Trong đó, ánh mắt linh động của tuổi trẻ, sự mệt mỏi của tuổi trung niên và thẫn thờ của người già được Vương Hạc Đệ thể hiện khiến người xem đồng cảm. Họ cho rằng, nam diễn viên mới 26 tuổi và vẫn còn thời gian để trau dồi diễn xuất. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả vẫn đánh giá, sao nam diễn còn gồng, đóng vai người già nhưng thoại quá nhanh, khó nghe.

Đáng chú ý, dù diễn xuất của Vương Hạc Đệ vẫn đang là chủ đề gây tranh luận, nhưng truyền thông cho biết, thành tích của "Đại phụng đả canh nhân" đang có xu hướng tốt lên ở chặng cuối. Nhiệt độ của phim vừa đạt mốc 30.128 điểm, trong khi view (lượt xem) trên Vân Hợp đạt 65 triệu.