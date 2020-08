Điều 9 cuốc xe đưa người Trung Quốc vào Việt Nam, 2 thanh niên đút túi hơn 200 triệu

Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xoá tại trụ sở công an.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Thế Anh (SN 1994, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng) và Vàng Seo Xoá (SN 1989, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) về hành vi đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, khoảng 1h sáng 16/7, tại khu vực biên giới tổ 26, phường Phố Mới, TP.Lào Cai, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện 1 xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn chở người nước ngoài vào Việt Nam theo hướng Lào Cai – Hà Nội.

Tổ công tác đã trao đổi và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, Bộ Công an dừng 1 xe taxi tại trạm kiểm soát km237, đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và phát hiện 4 công dân người Trung Quốc.

Sau khi tiếp nhận vụ án để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, đến ngày 10/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã mở rộng điều tra, ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng cầm đầu là Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xoá.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xóa khai nhận, đã cùng một số đối tượng có liên quan thực hiện hành vi tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh vào trái phép vào Việt Nam.

Từ ngày 6/7 đến 15/7, hai đối tượng đã điều 9 lượt phương tiện ô tô, thực hiện 5 lần và đưa 44 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó đưa đi TP.HCM với tổng tiền công là 71.000 NDT (nhân dân tệ) tương đương với hơn 240 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.