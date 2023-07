Điều gì đang xảy ra khi dàn sao của CLB CAHN 3 trận liền không thắng?

Quang Hải và Filip Nguyễn khiến CLB CAHN sa sút?

Đang có mạch 10 trận liền bất bại, nhưng khi có Nguyễn Quang Hải và Filip Nguyễn trong đội hình, CLB CAHN 3 trận liên tiếp không thắng. Không ít ý kiến đánh giá sự có mặt của 2 ngôi sao này đã khiến lối chơi của CLB CAHN bị ảnh hưởng.

Thực tế, ở cả 3 trận đấu không thắng này, CLB CAHN đều kiểm soát được thế trận. Họ có nhiều cơ hội hơn đối phương, nhưng không tận dụng được. Với tiền vệ Nguyễn Quang Hải, ở 2 trận đầu tiên gặp Đà Nẵng và Nam Định, anh thi đấu chưa nổi bật. Có vẻ tiền vệ này đang tìm lại sự tự tin và tìm cách hòa nhập, "bắt sóng" với các đồng đội mới. Nhưng khi đội bóng vẫn kiểm soát được thế trận, vẫn có cơ hội ghi bàn, khó có thể đổ lỗi cho việc đội hình thi đấu bị xáo trộn bởi 1 tiền vệ.

Quang Hải chưa có phong độ tốt nhất. Ảnh: Báo Thanh Niên

Ở trận đấu thứ 3 gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB CAHN kiểm soát tốt thế trận. Họ có hàng loạt cơ hội, có rất nhiều pha dứt điểm trúng đích. Sự có mặt của Quang Hải đóng góp vào điều này. Anh đã thi đấu rất tốt. Có vẻ tiền vệ này đã hoàn toàn lấy lại sự tự tin và hòa nhập với đồng đội.

HLV Flavio Da Silva Cruz đã để cho Quang Hải thi đấu như khi anh đá cho Hà Nội FC. Đó là tự do di chuyển, tham gia phối hợp, kiến tạo, dứt điểm khi có thể, và ít phải tham gia vào nhiệm vụ phòng ngự. Có thể do không may mắn, ở trận này CLB CAHN cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng trong vô số các cơ hội.

Về phía thủ môn Filip Nguyễn, cả 3 trận đấu của anh, CLB CAHN đều có bàn thua. Nhưng nếu đánh giá từng bàn thua, ta thấy thủ môn này không có lỗi, đó đều là những pha bóng bất khả kháng với thủ môn.

Trong cả 3 trận, Filip Nguyễn đã thi đấu tốt, ra vào hợp lý, cản phá được nhiều pha dứt điểm khó của đối phương. Anh thi đấu khá điềm tĩnh, sử dụng chân tốt, phối hợp được với các hậu vệ trong các tình huống triển khai bóng từ dưới lên. Có thể thấy, sự có mặt của Quang Hải và Filip Nguyễn không phải là nguyên nhân cho chuỗi trận kém cỏi của CLB CAHN.

Trong bóng đá có 1 quy luật, đó là HLV sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho những thất bại của đội bóng. Tất nhiên là hàng tấn công của CLB CAHN gồm toàn cầu thủ tốt, nhưng ta không thể phủ nhận vai trò của HLV Flavio trong cách mà đội bóng này tổ chức tấn công.

CLB CAHN có rất nhiều phương án tấn công. Đặc biệt là cách HLV Flavio điều động nhân lực phục vụ cho các cuộc tấn công của mình. Bên cạnh việc đưa Quang Hải về vai trò quen thuộc của anh ở trên sân để anh phát huy sở trường của mình, HLV Flavio đã khai thác hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh của đội tuyển quốc gia theo 1 vai trò hoàn toàn mới, đó là kiến thiết bóng. Chưa bao giờ, với bất kỳ HLV nào, Văn Thanh lại được khuyến khích và phát huy tốt khả năng kiến thiết như với HLV Flavio.

Filip Nguyễn không có lỗi trong các bàn thua của CLB CAHN ở 3 trận đã qua. Ảnh: Báo Thanh Niên

Một sự điều động đáng chú ý nữa là vai trò tham gia tấn công của trung vệ Huỳnh Tấn Sinh. Ông Flavio cho trung vệ này thường xuyên lên tham gia tấn công, tận dụng khả năng dứt điểm bằng đầu của trung vệ này. Thường là trong các tình huống có các pha đá phạt của đội nhà. Một đồng đội của anh ở hàng phòng ngự sẽ trám vào vị trí trung vệ của Tấn Sinh bỏ lại để lên tấn công, cho đến khi kết thúc tình huống bóng.

CLB CAHN tổ chức kiểm soát bóng, phối hợp tổ chức tấn công rất hay. Có vẻ họ đã chưa may mắn trong các tình huống dứt điểm.

Ở chiều ngược lại, dường như phòng ngự đang là điểm yếu của đội bóng này. Cụ thể hơn, đó là khả năng chuyển đổi từ tấn công về trạng thái phòng ngự của đội bóng này chưa tốt. Các bàn thua của CLB CAHN thường diễn ra trong tình huống như vậy.

Có 1 chi tiết, đó là HLV Flavio xuất thân là 1 tiền đạo, vì vậy, ông sẽ thạo việc tổ chức tấn công hơn. Có thể đó là 1 trong các lý do người ta chọn ông cầm đội bóng, khi muốn xây dựng một đội bóng mạnh mẽ có phong cách thi đấu đẹp.

Phải chăng sau những trận đấu bộc lộ nhiều điểm yếu ở hàng phòng ngự, ban lãnh đạo CLB CAHN thấy cần phải bổ sung cho khả năng phòng ngự của 1 đội bóng được dẫn dắt bởi 1 HLV rất giỏi tổ chức tấn công này. Và đó là lý do trung vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam 1 thời, HLV Vũ Như Thành được đưa về làm trợ lý cho cựu tiền đạo Flavio?