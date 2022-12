Điều kỳ lạ và bí mật của "Tháp Quỷ" nổi tiếng của Mỹ

Theo Trí thức trẻ dẫn nguồn tinAncient Code, Tháp Quỷ là cấu trúc đá nguyên khối độc đáo hay còn gọi là cổ núi lửa Núi Đen, gần Hulett và Sundance ở quận Crook, phía đông bắc bang Wyoming, bên sông Belle Fourche thuộc nước Mỹ. Tháp Quỷ cao hơn 386 m so với địa hình xung quanh và đỉnh của nó cao 1.558 m so với mực nước biển.

Tháp Quỷ do William Rogers và Willard Ripley phát hiện vào năm 1893. Họ thấy một vết nứt dọc hẹp mở trên tường từ mặt đất lên đến tận đỉnh núi. Họ dùng ván gỗ làm cầu thang lên.Cầu thang được sử dụng cho đến năm 1927, ngày nay vẫn còn dấu tích của nó.

Nói về Tháp Qủy có nhiều giai thoại và truyền thuyết. Ảnh: Kiến Thức

Báo Kiến thức dẫn nguồn từ Ancient-origins, mỗi bộ tộc đều có những giai thoại, truyền thuyết riêng về Tháp Quỷ. Tuy nhiên, điểm chung của các câu chuyện đều kể về việc con gấu khổng lồ và tảng đá "thần".

Câu chuyện phổ biến nhất về ngọn núi này nói về một bộ lạc người Da Đỏ từng sống tại đây. Khu vực họ sinh sống có rất nhiều con gấu thường lui tới. Một ngày nọ, 7 bé gái chạy ra chơi đùa xa nơi bộ tộc sinh sống. Đột nhiên, một con gấu đen khổng lồ xông ra và định bắt những đứa trẻ để ăn thịt.Thấy con gấu to lớn, hung dữ, các bé gái vội chạy về làng nhưng không kịp nên vội vã nhảy lên một tảng đá nhỏ.

Kế đến các em quỳ xuống cầu xin tảng đá hãy cứu giúp. Nghe được lời khẩn cầu của các em, tảng đá từ từ mọc cao lên để đưa chúng lên thoát khỏi sự truy đuổi của con gấu to lớn.

Tuy nhiên, con gấu kịp nhảy lên và bám vào tảng đá. Thấy vậy, tảng đá tiếp tục cao thêm và con gấu không thể bò lên được nữa. Cuối cùng, nó rơi xuống đất. Các bé gái thoát khỏi nanh vuốt của con gấu và hóa thành một chòm sao nhỏ có tên Pleiades.Câu chuyện này được cho là giải thích vì sao Tháp Quỷ có nhiều vạch là do vết cào của con gấu để lại khi đuổi bắt trẻ em.

Theo như huyền thoại Sioux kể rằng: Có hai chàng trai đang đi lang thang khỏi làng và gặp một con gấu lớn với móng vuốt dài, đuổi theo muốn bắt họ trở thành bữa ăn sáng.Khi gấu tiến lại gần hai chàng trai thì họ cầu cứu Thánh Wakan Tanka linh thiêng.

Họ leo lên một tảng đá, gấu cũng cố leo lên một cách tuyệt vọng và lấy hai đứa con trai. Tuy nhiên, gấu không thể leo lên tảng đá, chỉ để lại dấu vết khổng lồ trên mặt đá. Chỗ con gấu bỏ cuộc được gọi là ụ đất Gấu.Chim đại bàng Wanblee giải cứu hai chàng trai, giúp họ thoát khỏi tảng đá khổng lồ rồi đưa họ trở về làng.

Trong thời hiện đại, Tháp Quỷ đã được lên phim "'Close Encounters of the Third Kind" vào năm 1977.Kỳ lạ thay, cũng giống như ở nhiều nơi khác trong vùng lân cận, khách du lịch và người dân địa phương kể rằng đã thấy ánh sáng huyền bí trên bầu trời ngay phía trên tháp đá bí ẩn. Thậm chí, họ còn kể rằng ánh sáng kỳ lạ nằm trên đỉnh tảng đá khổng lồ.