Diêu Na Na, công chúa của tập đoàn Huawei chính thức gia nhập showbiz

Ngày 14/1, công ty giải trí Thiên Hạo Thịnh Thế vừa đăng bài tuyên truyền cho sự ra mắt của Diêu An Na (Annabel Yao). Cô gái này chính là con gái út của Chủ tịch kiêm người sáng lập Huawei - Nhậm Chính Phi. Diêu An Na sinh năm 1998, tốt nghiệp cử nhân ĐH Harvard năm 2020. Trong thời gian đi học, cô cũng đã thực tập tại một công ty cung cấp chân giả thông minh cho người khuyết tật, bên cạnh đó cô cũng tham gia vào quá trình phát triển chân giả thông minh.

Dieu An Na buoc chan vao gioi giai tri anh 1 Dieu An Na buoc chan vao gioi giai tri anh 2

Ngay sau khi thông báo người đẹp sinh năm 1988 bước chân vào showbiz được công bố, Diêu An Na đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Ok! số tháng 2, cho dù bản thân cô chưa từng có hoạt động nghệ thuật nào. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cho biết cô sẽ sớm ra đĩa đơn. Khán giả Trung Quốc bình luận Diêu An Na có gia thế giàu có, vì vậy sự nghiệp của cô suôn sẻ hơn nhiều nghệ sĩ trẻ khác.

Để con đường tham gia showbiz của con gái bước chân vào showbiz, ông Nhậm Chính Phi từng có ý thành lập công ty riêng nhưng sau đó tin tưởng Thiên Hạo Thịnh Thế và gửi gắm Diêu An Na tại đây. Nhờ vào đó, cô nàng Diêu Na Na sẽ rộng mở thêm "cửa" để tham gia vào các sự kiện âm nhạc, điện ảnh hơn.

Hiện tại, Sohu cho biết thêm hiếm có nghệ sĩ mới nào bắt đầu vào nghề được quan tâm như Diêu Na Na. Ngay khi công ty quản lý giới thiệu nghệ sĩ, tin tức của cô đã lan tràn trên mạng xã hội Trung Quốc và đứng thứ nhất từ khóa được tìm kiếm trên Weibo. Trong đó, cuộc sống sang trọng, học thức cao và những người bạn trâm anh thế phiệt của Diêu An Na đều được chia sẻ.

Diêu Na Na tại ĐH Harvard.

Dieu An Na buoc chan vao gioi giai tri anh 11 Dieu An Na buoc chan vao gioi giai tri anh 12 "Tôi muốn làm những việc mình chưa từng làm, phá võ điều bình thường", Diêu Na Na từng chia sẻ.

Dieu An Na buoc chan vao gioi giai tri anh 13 Dieu An Na buoc chan vao gioi giai tri anh 14