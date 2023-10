Ngày 18/10, thành viên D.O. của nhóm nhạc nam K-pop EXO sẽ chính thức chia tay công ty quản lý SM Entertainment, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của anh. Hợp đồng độc quyền của D.O. với SM Entertainment sẽ kết thúc vào đầu tháng 11 sắp tới.

Quyết định quan trọng này sẽ đưa D.O. vào ngành giải trí theo cách riêng của mình. Anh sẽ ký một hợp đồng độc quyền mới với một công ty do chính anh và người quản lý lâu năm của mình thành lập, nhằm quản lý sự nghiệp diễn xuất và các hoạt động cá nhân của anh. Mặc dù có sự thay đổi này, D.O. sẽ vẫn là thành viên của EXO và tham gia các hoạt động của nhóm dưới sự quản lý của SM Entertainment.

D.O. chính thức rời EXO, tự thành lập công ty riêng

Hợp đồng độc quyền của D.O. với SM Entertainment sẽ kết thúc vào đầu tháng 11/2023. Ảnh: Soompi.

Theo tuyên bố chính thức từ SM Entertainment, "Hợp đồng độc quyền của D.O. với chúng tôi sẽ hết hạn vào đầu tháng 11. Sau cuộc thảo luận cẩn thận với D.O., hai bên đã quyết định rằng, anh ấy sẽ tiếp tục các hoạt động EXO của mình với SM, nhưng sẽ tiếp tục các hoạt động diễn xuất và cá nhân thông qua công ty mới mang tên "SuSu Entertainment".

D.O. (tên thật là Do Kyung Soo) ra mắt cùng EXO vào năm 2012 với vai trò giọng ca chính của nhóm. Trong những năm qua, anh không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua tài năng âm nhạc mà còn đã thể hiện tài năng diễn xuất xuất sắc. Năm 2014, anh ấy tham gia bộ phim truyền hình "Không sao đâu, đây là tình yêu" trong vai Han Gang Wo. Không dừng lại ở đó, anh đã tham gia vào các bộ phim như "Cart", đóng vai Tae Young và nhiều dự án phim truyền hình và phim điện ảnh khác. Tác phẩm gần đây nhất của anh là bộ phim "The Moon", trong đó anh đóng vai Hwang Sun-woo.

Quyết định này của D.O. đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các người hâm mộ. Với sự nghiệp diễn xuất đang phát triển bên cạnh vai trò thần tượng âm nhạc trong EXO, việc thành lập một công ty quản lý riêng dành riêng cho hoạt động diễn xuất của anh là một bước đi có lý.