Đoàn Văn Hậu bị cư dân mạng công kích vì khoe ảnh chụp cùng Văn Quyến

Hôm 26/8 vừa qua, Đoàn Văn Hậu và các đồng đội có chuyến hành quân tới sân Vinh trong khuôn khổ vòng 14 V.League 2022. Trận đấu này, Hà Nội FC hoà 1-1 với Sông Lam Nghệ An.

Bức ảnh Văn Hậu chụp cùng Văn Quyến. Ảnh: FBNV.

Sau trận đấu, Văn Hậu đã đăng tải hình ảnh chụp cùng cựu cầu thủ Phạm Văn Quyến, người đang giữ vai trò trợ lý HLV tại Sông Lam Nghệ An lên trang Facebook cá nhân. Ngay lập tức, cầu thủ 23 tuổi đã gặp phải vô số lời chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Đầu những năm 2000, Văn Quyến được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, do liên quan tới bê bối bán độ ở trận đấu với U23 Myanmar tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 2005 nên anh bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù treo.

Đồng thời, Văn Quyến cũng bị LĐBĐ Việt Nam (VFF) treo giò 4 năm (tính từ ngày 20/3/2007). Sau đó, Văn Quyến trở lại thi đấu trong màu áo SLNA, Sài Gòn Xuân Thành, The Vissai Ninh Bình nhưng không bao giờ tìm lại phong độ đỉnh cao. Cuối năm 2014, Quyến chính thức giải nghệ.

HLV Ten Hag muốn gia hạn hợp đồng với Martial

Với phong độ khá ấn tượng trong quãng thời gian đầu làm việc với HLV Erik ten Hag, tiền đạo Anthony Martial đang được ông thầy người Hà Lan cân nhắc khả năng gia hạn hợp đồng mới. Bản giao kèo hiện nay giữa chân sút 26 tuổi với M.U còn thời hạn tới tháng 6/2024.

Liverpool nhắm mua Ruben Neves

Ruben Neves. Ảnh: Getty.

Trong bối cảnh Liverpool đang gặp khủng hoảng nhân sự nơi hàng tiền vệ, HLV Jurgen Klopp lập tức ngỏ ý muốn chiêu mộ tiền vệ Ruben Neves của Wolves trước khi kỳ chuyển nhượng Hè 2022 đóng cửa vào ngày 1/9 tới.

Chelsea không mua Ronaldo vì… Rangnick

Theo tiết lộ của tờ The Times, nguyên nhân khiến HLV Thomas Tuchel không chiêu mộ tiền đạo Cristiano Ronaldo là do ông nghe theo lời khuyên của cựu HLV tạm quyền M.U - Ralf Rangnick. Hiện tại, siêu sao 37 tuổi vẫn chưa từ bỏ ý định rời sân Old Trafford nhưng vẫn không tìm được bến đỗ mới.

Ander Herrera trở lại khoác áo Bilbao

Ander Herrera. Ảnh: Athletic Bilbao.

Tiền vệ Ander Herrera vừa chia tay Paris Saint-Germain để trở lại khoác áo đội bóng cũ Athletic Bilbao theo dạng cho mượn kéo dài 1 năm. Kèm theo đó là điều khoản mua đứt vào Hè 2023.