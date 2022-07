Doanh số bán iPhone khủng, sếp lớn Apple vẫn lo ngại điều này

Trong hơn nửa thập kỷ qua, Apple đã coi mảng kinh doanh dịch vụ của mình như một động lực tăng trưởng sẽ bù đắp cho sự bão hòa của điện thoại thông minh và mang lại lợi nhuận lành mạnh hơn cho các nhà đầu tư. Nhưng câu chuyện đó có thể mất đi một số hiệu lực của nó.

Trong báo cáo thu nhập tài chính hàng quý của mình vào ngày 28/7, Apple đã đánh bại doanh thu khi đạt 83 tỷ USD so với ước tính 82,81 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng mảng kinh doanh dịch vụ là một điểm yếu khác, khi đơn vị này chỉ tăng 12% so với một năm trước đó lên 19,6 tỷ USD, xếp sau ước tính trung bình 19,7 tỷ USD của các nhà phân tích Refinitiv.

Dịch vụ của Apple chậm lại là mối quan tâm tiềm ẩn đối với các nhà đầu tư tập trung vào tỷ suất lợi nhuận. Ảnh: @AFP.

Nhưng đây cũng là tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ quý 4 năm 2015 đối với khối dịch vụ, bao gồm Apple Music, bộ nhớ iCloud, doanh thu App Store, Apple Pay và bảo hành. Quý hiện tại có vẻ không khả quan hơn. Giám đốc tài chính Apple Luca Maestri cho biết trong giai đoạn tháng 9, mảng kinh doanh dịch vụ sẽ tăng trưởng dưới 12% do điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn và đồng đô la Mỹ mạnh.

Cổ phiếu của Apple đã tăng trong phiên giao dịch kéo dài vào ngày 28/7 nhờ sức mạnh của doanh số bán iPhone và iPad, đứng đầu các ước tính. Nhưng Phố Wall có lý do để lo ngại dựa trên sự chậm lại của dịch vụ, vốn ghi nhận mức tăng trưởng 27% trong năm tài chính 2021 và 16% vào năm 2020, năm đầu tiên của đại dịch.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley hồi đầu tháng đã viết rằng giá trị dài hạn của Apple có thể tăng 30%, nếu công ty tập trung vào việc kiếm tiền từ khách hàng hiện tại của mình thông qua các dịch vụ mở rộng.

Nhà phân tích Erik Woodring của Morgan Stanley viết: "Việc kinh doanh dịch vụ đã hoạt động đúng với kỳ vọng của họ. Và ngay cả khi tăng trưởng chậm lại 12%, nó vẫn chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ hơn so với mức tăng trước chung toàn công ty".

CEO Tim Cook của Apple cho biết bộ phận dịch vụ bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế. Đặc biệt, ông trích dẫn hoạt động kinh doanh quảng cáo của công ty, là một trong những dịch vụ nhỏ hơn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cook nói: "Quảng cáo kỹ thuật số bị ảnh hưởng rõ ràng bởi môi trường kinh tế vĩ mô. Đó là một túi hỗn hợp về những gì chúng tôi tin rằng chúng tôi đã thấy.Việc Covid-19 ngừng hoạt động cũng có thể khiến tăng trưởng dịch vụ trở nên "khó khăn, dẫn đến khó so sánh giữa các năm".

Maestri nói: "Đã có những đợt khóa cửa và mở lại, v.v. "Vì vậy, rất khó để nói về tốc độ tăng trưởng ở trạng thái ổn định cho hoạt động kinh doanh dịch vụ của Apple".

Maestri cho biết số lượng người dùng iPhone vẫn đang tăng lên, cho thấy rằng mảng kinh doanh dịch vụ có thể tiếp tục mở rộng bằng cách mang lại những khách hàng mới. Ông nói thêm rằng âm nhạc, dịch vụ đám mây, bảo hành AppleCare và thanh toán đều đạt mức doanh thu kỷ lục trong quý.

Công ty không nói bất cứ điều gì về phí cấp phép, chẳng hạn như các khoản thanh toán mà Google trả cho Apple để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định của iPhone hay doanh thu trên App Store. Các nhà phân tích nói rằng đó là một trong những thành phần dịch vụ lớn nhất.

Có thể thấy, các nhà sản xuất chip và các nhà cung cấp máy tính khác đã báo hiệu rằng nhu cầu về điện thoại thông minh và PC trên khắp thế giới đang chậm lại khi người tiêu dùng phải vật lộn với nỗi lo suy thoái và lạm phát cao hàng thập kỷ. Sự tăng trưởng nhẹ nhàng của Apple có thể cho thấy rằng ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng - bao gồm cả các công ty hàng đầu như Apple - đang hướng tới một thời kỳ tăng trưởng chậm lại.

Cook nói với CNBC rằng công ty đang chứng kiến lạm phát nhưng sẽ tiếp tục đầu tư.

Cook nói: "Chúng tôi thấy lạm phát trong cấu trúc chi phí của mình. Chúng tôi thấy điều đó trong những thứ như hậu cần, tiền lương và một số thành phần silicon nhất định và chúng tôi vẫn đang tuyển dụng, nhưng chúng tôi đang làm việc đó trên cơ sở có chủ ý".

Doanh số bán iPhone của Apple vượt quá kỳ vọng của Phố Wall, cho thấy nhu cầu đối với các mẫu iPhone 13 vẫn mạnh ngay cả trong nửa sau của chu kỳ phát hành hàng năm của sản phẩm. Bởi Apple thường phát hành iPhone mới vào tháng 9 và doanh số bán hàng mẫu hiện tại thường giảm khi khách hàng dự đoán các mẫu mới.

Đồng thời, Cook cho biết Apple đã thành công trong việc thu hút khách hàng Android trở thành chủ sở hữu iPhone trong quý. Cook cho biết: "Chúng tôi đã đạt được mức kỷ lục về số người chuyển đổi và chứng kiến mức tăng trưởng hai con số đối với khách hàng mới sử dụng iPhone".