Đội nhà hòa cay đắng, PSSI, HLV Shin Tae-yong, CĐV Indonesia trút giận vào ai?

PSSI, HLV Shin Tae-yong, CĐV Indonesia thi nhau chỉ trích trọng tài

Đêm qua (10/10), Indonesia đã chơi trận đấu thứ 3 trong khuôn khổ bảng C thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước khi đá trận này, Indonesia đã có những màn trình diễn ấn tượng khi xuất sắc hòa với 2 đối thủ mạnh là Saudi Arabia và Australia.

Dù phải chơi trên sân khách, nhưng đối diện với Bahrain được coi là ngang tầm, PSSI đã "ra lệnh" cho HLV Shin Tae-yong và ĐT Indonesia phải giành chiến thắng. Để hướng tới mục tiêu ấy, Indonesia đã tung ra đội hình xuất phát có tới 10 cầu thủ nhập tịch để sẵn sàng tăng khả năng tranh chấp một cách sòng phẳng với Bahrain.

Các thành viên ĐT Indonesia phản ứng gay gắt sau khi bị gỡ hòa 2-2 vào phút 90+9. Ảnh: SP

Trong hiệp một, Bahrain mở tỷ số vào phút thứ 15, nhưng Indonesia kịp gỡ hòa vào phút bù giờ thứ ba. Sang hiệp hai, Indonesia vươn lên dẫn 2-1 vào phút 75 và họ rất nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại để quyết tâm bảo toàn thành quả.

Tưởng như Indonesia đã có thể ăn mừng chiến thắng khi hiệp hai được trọng tài bàn thông báo bù giờ 6 phút và đồng hồ tính giờ của trận đấu cũng trôi qua con số này. Nhưng trọng tài chính Ahmed Al Kaf bất ngờ để cuộc so tài kéo dài thêm 3 phút nữa. Đúng vào phút 90+9, Bahrain đã có bàn gỡ hòa 2-2 và đây cũng là tỷ số chung cuộc.

Kết quả này khiến Indonesia chỉ có 3 điểm sau 3 trận đấu thay vì 5 điểm nếu giành chiến thắng. Điều đó buộc Indonesia giậm chân ở vị trí thứ 5 chứ không phải vươn lên nhì bảng C kèm theo lợi thế rất lớn trong cuộc đua tranh vé trực tiếp dự VCK World Cup.

Đương nhiên, việc "đánh rơi" chiến thắng bởi tình huống trớ trêu như vậy khiến toàn bộ ĐT Indonesia vô cùng bức xúc. Theo tờ CNN, từ cầu thủ, quan chức cho tới ban huấn luyện của ĐT Indonesia đã phản ứng rất mạnh mẽ với tổ trọng tài. HLV Shin Tae-yong "mặt đỏ, tía tai" với sự nóng giận không thể kiềm chế. Trưởng đoàn Sumardji thậm chí còn buông ra những lời lẽ xúc phạm nên bị trọng tài Ahmed Al Kaf rút thẻ đỏ. Kể cả khi đã nhận thẻ, trên đường rời sân, ôn Sumardji vẫn không tỏ rõ thái độ thách thức tổ trọng tài.

HLV Ahmed Al Kaf bị phía Indonesia chỉ trích dữ dội. Ảnh: SP

Ngoài ra, sau khi trận đấu kết thúc, hậu vệ Pattynama của Indonesia còn tìm cách gây gổ bới cầu thủ và ban huấn luyện Indonesia. Rất may, hậu vệ Asnawi đã kịp thời can thiệp nên Pattynama được lực lượng an ninh hộ tống ra về và không có thêm sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Truyền thông Indonesia đương nhiên "đổ thêm dầu vào lửa" khi đội nhà bị cầm hòa đầy cay đắng. Tờ Bola chỉ rõ: "Đã có một sự náo loạn sau khi Ahmed Al Kaf thổi còi kết thúc trận đấu. Một số cầu thủ của ĐT Indonesia, trong đó có Shayne Pattynama, tỏ ra bức xúc với vị trọng tài đầu trọc này. Chiến thắng của Indonesia trước Bahrain đã bị Ahmed Al Kaf cướp đi".

Bên cạnh đó, tờ Bola cũng thông tin, một thành viên của PSSI là ông Arya Sinulingga quyết định gửi kiến nghị lên LĐBĐ châu Á và cả LĐBĐ thế giới để phản ánh về tình huống này. Tất nhiên, PSSI làm vậy cho "bõ tức" chứ kết quả trận đấu là gần như không thể thay đổi.

Trên mạng xã hội, đông đảo CĐV Indonesia đồng loạt "ném đá" trọng tài Ahmed Al Kaf. Các trang của LĐBĐ châu Á và LĐBĐ Bahrain xuất hiện hàng loạt những dòng bình luận bày tỏ sự phẫn nộ bằng tiếng Indonesia. Hầu hết người hâm mộ Indonesia đều chỉ trích nặng nề trọng tài Ahmed Al Kaf và thậm chí còn đòi treo còi vĩnh viễn ông này.

HLV Shin Tae-yong rất bức xúc về trọng tài Ahmed Al Kaf. Ảnh: Getty

Về phía HLV Shin Tae-yong, trong buổi họp báo sau trận, ông nói thẳng: "ĐT Indonesia và Bahrain rõ ràng đã thể hiện hết khả năng của mình cho đến khi trọng tài thổi còi báo hiệu kết thúc trận đấu. Nhưng tôi cũng phải nói về những điều mà tất cả đều nên biết, trận đấu có một số điều đáng xấu hổ.

Tôi muốn nói đến các quyết định của trọng tài ở trận đấu này. Nếu như LĐBĐ châu Á (AFC) muốn phát triển thì năng lực của trọng tài cũng cần phải được cải thiện. Với bất kỳ ai theo dõi trận đấu này, các bạn sẽ hiểu vì sao các cầu thủ Indonesia lại tức giận.

Trận đấu chỉ có 6 phút bù giờ nhưng thực tế lại bị kéo dài tới tận 9 phút. Quyết định của trọng tài dường như là đang thiên vị. Giống như mỗi khi ĐT Indonesia cố gắng truy cản các cầu thủ Bahrain, gần như ngay lập tức sẽ bị thổi phạt. Đó là lý do vì sao tôi phản ứng mạnh như vậy".