Đòi tiền không được, 3 lần mang xăng phóng hỏa nhà con nợ

Ngày 10/4, Công an huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) cho biết, Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố, tạm giam bị can Vũ Thế Chung (SN 1986, trú tại phường An Tảo, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) về tội “Hủy hoại tài sản”.