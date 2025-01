Đối tượng cướp vé số của bé trai 7 tuổi ở Long An, có thể bị xử lý về tội danh gì?

Công an bắt tạm giam đối tượng cướp vé số của bé trai 7 tuổi

Chiều 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức, Long An cho biết, hiện đang tạm giữ Nguyễn Văn Quí (52 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An) để điều tra xử lý về hành vi "cướp giật tài sản".

Khoảng 6h40 cùng ngày, bé Phạm Huỳnh Gia H. (7 tuổi, quê Quảng Ngãi) cùng bà ngoại là Trần Thị Biểu (52 tuổi) đi bán vé số dạo tại Khu dân cư Mai Thị Non, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Do bị đau bụng bất ngờ, bà Biểu phải vào nhà vệ sinh ở quán cà phê, sau đó giao 102 tờ vé số cho bé H. đi bán.

Khi điều khiển xe máy đến đường số 10, thấy bé H. đi một mình, Quí giả vờ kêu đứng lại mua. Đối tượng Quí cầm 102 tờ vé số tăng ga bỏ chạy. Khi đến khu vực công viên tượng đài thị trấn Bến Lức, Quí giữ lại 11 tờ, số còn lại Quí bán cho một người bán vé số với giá 8.000đ/ tờ, rồi chạy về TP Tân An.

Nhận tin báo, sau 3 giờ truy tìm, Công an thị trấn Bến Lức đã phối hợp với Công an TP Tân An bắt giữ Quí ngay tại nhà riêng, di lý về huyện Bến Lức thụ lý theo thẩm quyền.

Cháu H. là con của chị Huỳnh Thị Loan (28 tuổi, quê Quảng Ngãi) vào Bến Lức mưu sinh bằng nghề bán vé số. Để đủ tiền chi phí nhà trọ, tối chị Loan còn đi phụ rửa chén, bưng bê cho một quán ăn.

Cháu H. đang học lớp 1. Cuối tuần cháu theo mẹ hoặc bà ngoại bán vé số vòng quanh khu vực thị trấn Bến Lức.

Đối tượng Nguyễn Văn Quí (52 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An) bị bắt để điều tra xử lý về hành vi "cướp giật tài sản". Ảnh: Chinh Hoàng.

Quy định về tội cướp giật tài sản

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh cho hay, Điều 171 Bộ luật hình sự 2015 quy định, người người nào cướp giật tài sản của người khác có thể phải đối diện với khung hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Trường hợp người dân phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; Dùng thủ đoạn nguy hiểm; Hành hung để tẩu thoát; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;

Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Trường hợp người dân phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; Làm chết người; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.