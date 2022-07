Liên quan tới vụ truy sát lúc 4 giờ sáng ngày 12/7 tại xã Nghĩa Thái (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), hiện, đối tượng Lương Văn Thảo (xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đã bị người dân và công an bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ và Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng tại xã Nghĩa Thái (huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Ảnh: PV

Ông Bùi Đình Cảnh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái xác nhận đúng là đối tượng Thảo có tiền sử bệnh tâm thần, từng được đưa đi chữa trị.

Gần đây, đối tượng Lương Văn Thảo có dấu hiệu hoang tưởng.

Trước đó, như Dân Việt đăng tin, vụ án mạng đau lòng xảy ra vào lúc khoảng 4 giờ sáng 12/7, trên địa bàn xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) khiến một người tử vong tại chỗ, ba người khác nguy kịch.

Ông Bùi Đình Cảnh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái, cho biết nghi phạm tên Lương Văn Thảo (39 tuổi, trú xã Nghĩa Thái) đã bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng tại ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: PV

Cụ thể vụ án mạng đau lòng, khoảng thời gian trên, Thảo cầm dao đến nhà người chú họ gây thương tích cho chú rồi chạy sang nhà gần đó dùng dao tấn công chị Hồ Hường đang ngủ. Chồng của chị Hường tỉnh dậy cứu vợ nhưng không kịp. Chị Hường tử vong, Thảo tấn công khiến chồng chị Hường gục tại chỗ, bị thương nặng.

Chưa dừng lại, Thảo vứt dao rồi sang nhà hàng xóm của chị Hường gây án khiến vợ một công an viên bị thương. Công an viên là anh V.V.T đã liều mình lăn xả khống chế, bắt giữ Lương Văn Thảo.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin...