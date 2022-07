Đón đầu tiềm năng của BĐS khu Đông Hà Nội với dự án được quản lý vận hành bởi Best Western

Từ làn sóng "hướng Đông"



Theo quy hoạch chung xây dựng Hà Nội tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu Đông Hà Nội sẽ có 10 cây cầu lớn bắc qua Sông Hồng. Hệ thống cầu vượt sông không chỉ rút ngắn khoảng cách, tạo nên giá trị kết nối bền vững mà còn mở ra nhiều triển vọng bứt phá cho kinh tế - xã hội của khu vực phía Đông Thủ đô.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng tại khu vực cũng đang được đầu tư mạnh mẽ, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và chất lượng sống của người dân. Điều này kéo theo sự phát triển "thần tốc" của bất động sản nơi đây, với nhiều dự án mới đang được triển khai. Các chuyên gia nhận định "làn sóng" này sẽ là xu thế tất yếu trong bối cảnh khu vực nội đô phố cũ ngày càng chật chội và khan hiếm quỹ đất. Việc các công trình trọng điểm tiếp tục được xây dựng thời gian tới sẽ giúp thu hẹp khoảng cách với khu vực trung tâm, tạo thêm động lực để người dân quyết định "hướng Đông".

Khu Đông Hà Nội bừng sáng cùng những công trình mới quy mô và chất lượng

Tuy nhiên, "cung" vẫn chưa gặp "cầu" khi số lượng căn hộ hạng sang, căn hộ gắn với thương hiệu quản lý vận hành đẳng cấp chỉ "đếm trên đầu ngón tay". Trong khi nhu cầu hưởng thụ của tầng lớp cư dân khá giả tại Việt Nam ngày càng nâng cao, với những đòi hỏi khắt khe hơn trước đây. Điển hình như tại Long Biên, trong số những dự án được giới thiệu thời gian qua, chỉ có duy nhất khu căn hộ BMG Hà Nội thuộc quần thể Bình Minh Garden là đáp ứng được tiêu chí này.

Báo cáo của Savills cho thấy, phân khúc bất động sản hạng sang có nhiều năm liền tăng trưởng lên tới 170%. Việt Nam cũng được đánh giá thuộc nhóm 10 thị trường có tốc độ tăng trưởng tốt nhất về loại hình sản phẩm này.

Theo ghi nhận, cùng một khu vực nhưng mức giá bán hoặc cho thuê căn hộ có sự chênh lệch đáng kể, khi các dự án cao cấp được vận hành bởi đơn vị quốc tế luôn có mức giá cao vượt trội. Không chỉ vậy, việc sở hữu bất động sản hạng sang không chỉ gắn với yếu tố danh tiếng, bảo chứng cho độ hoàn thiện cao cấp của tiện ích - dịch vụ đi kèm mà còn thể hiện được "gu" sống của chủ nhân.

Bởi vậy, những căn hộ hạng sang xuất hiện nhằm đáp ứng mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, tiện nghi trong quần thể "all-in-one", được quản lý chuyên nghiệp chuẩn quốc tế. Đặc biệt, các thương hiệu quốc tế chỉ đồng ý vận hành những dự án đảm bảo tiêu chuẩn đề ra, sở hữu hệ thống tiện ích hiện đại, đồng bộ theo tiêu chuẩn. Phân khúc này được những người thành đạt, giới chuyên gia ưa chuộng và sẵn sàng chi trả "mạnh tay" để sở hữu.

Đến định vị đẳng cấp riêng cùng Best Western

Do đó, việc chủ đầu tư Cen Invest kết hợp cùng thương hiệu nổi tiếng Best Western chính thức ra mắt căn hộ BMG Hà Nội lập tức hấp dẫn đông đảo khách hàng và nhà đầu tư. Nằm trong quần thể Bình Minh Garden, dự án có các căn hộ đầu tiên được quản lý vận hành bởi Best Western tại Hà Nội. Tọa lạc nơi "kề sông – cận phố" tại 93 Đức Giang, Long Biên, BMG Hà Nội sở hữu không gian trong lành, thiết kế thông minh cùng chất lượng sống sang theo phong cách Mỹ.

Nổi danh là thương hiệu hàng đầu thế giới nên Best Western đã lựa chọn rất kỹ càng và thận trọng để lựa chọn đối tác tại bất cứ quốc giao nào, trong đó có Việt Nam. Sự kết hợp lần này tại BMG Hà Nội được khẳng định sẽ lan tỏa những giá trị tinh hoa và đặc quyền của một thương hiệu đẳng cấp, kiến tạo chuẩn mực sống mới tại Long Biên cũng như khu Đông Hà Nội.

Không gian sống xứng tầm tại BMG Hà Nội hấp dẫn giới chuyên gia, doanh nhân, người trẻ thành đạt

Điểm nhấn của dự án là sự xuất hiện của các căn hộ đa nhiệm (2 phòng ngủ + 1) với diện tích linh hoạt, tùy biến công năng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của gia đình trẻ tới gia đình đa thế hệ. Không gian đa năng này vừa đảm bảo tính riêng tư, vừa thỏa mãn mong muốn của gia chủ khi có thể bố trí thành phòng ngủ, phòng làm việc, thưởng trà, khu thay đồ hay góc vui chơi cho trẻ nhỏ.

Tại đây, cư dân sẽ được tận hưởng các dịch vụ - tiện nghi 5 sao như sky pool, business lounge, phòng golf 3D, house keeping, thư ký riêng... Cùng với quần thể xanh rộng lớn, công viên nội khu rộng hơn 6000m2 khiến mỗi ngày ở BMG Hà Nội sẽ thực sự là một kỳ nghỉ dưỡng thư thái ngay trong lòng thành phố.

Theo ghi nhận, dự án đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, vì vậy các khách hàng có thể yên tâm chuẩn bị nhận nhà trong quý IV năm nay. Có thể thấy, sở hữu căn hộ đa nhiệm BMG Hà Nội với bảo chứng từ thương hiệu Best Western được xem là khoản đầu tư thông minh, không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản mang giá trị gia tăng lâu dài, với tiềm năng sinh lời hấp dẫn từ việc cho thuê hoặc chuyển nhượng.