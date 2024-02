Dọn nhà đón Tết, một nam giới chấn thương cột sống nghiêm trọng

Tin từ Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, bệnh viện đã tiếp nhận 1 người đàn ông chấn thương cột sống nghiêm trọng vì bị ngã trong quá trình dọn nhà đón Tết.

Bệnh nhân là nam giới (49 tuổi, Nghệ An), bị chấn thương cột sống nghiêm trọng sau một tai nạn ngã cao khi dọn nhà. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng liệt hoàn toàn hai chân và mất cảm giác từ nếp bẹn trở xuống.

Phim CT cột sống trước phẫu thuật: Hình ảnh gãy trật đốt sống T12 ra trước. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Trần Quang Dũng, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Quân đội 108, các chiếu chụp cho thấy, bệnh nhân bị chấn thương cột sống vỡ trật T12 mất vững, liệt tủy hoàn toàn.

Bệnh nhân đã được các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh - Viện Thần kinh thực hiện kỹ thuật giải ép, cố định cột sống T10 - L2 bằng nẹp vít qua cuống. Dù đã qua nguy hiểm nhưng bệnh nhân sẽ phải đón Tết trong bệnh viện.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo, để cái Tết được vui vẻ, an toàn, người dân cần cẩn thận đề phòng các tai nạn sinh hoạt ngày Tết.

Bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật.

"Người dân cần đảm bảo an toàn lao động khi thực hiện các công việc chuẩn bị cho Tết, như trang trí và dọn dẹp nhà cửa, cũng như chú trọng đến an toàn giao thông trong những ngày cao điểm để có cái Tết an toàn, vui khỏe", bác sĩ Dũng khuyến cáo.