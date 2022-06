Ngày 30/6 tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng vừa ký kế hoạch thực hiện Nghị quyết 48/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2022-2025 trên trên địa bàn tỉnh.

Một đối tượng làm giả giấy phép lái xe, giấy tờ xe,... bị bắt tại Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Được biết, ông Dũng phải chỉ đạo lập chuyên án để điều tra sai phạm, gian lận liên quan đến bằng lái xe là do thời gian qua Đồng Nai liên tục phát hiện những sai phạm trong cấp bằng lái xe.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện các cơ sở làm giả giấy phép lái xe lớn tại TP.Biên Hòa, huyện Long Thành,… Để dọn dẹp tình trạng này, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo công an vào cuộc để xử lý rốt ráo tình hình.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở GTVT Đồng Nai chỉ đạo thực hiện tổ chức giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông tại các vị trí trọng yếu; thường xuyên thực hiện duy tu, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quản lý, phối hợp với Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Cục Quản lý đường bộ IV khắc phục các địa điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ, tai nạn giao thông.

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh phải khám sức khỏe định kỳ cho lái xe. Chấm dứt hợp đồng lao động đối với lái xe không đủ sức khỏe cho phép tham gia giao thông, sử dụng rượu bia khi lái xe, dương tính với ma túy. Xử lý phương tiện giao thông chở hàng quá tải trọng cho phép

Kiểm soát việc sát hạch lái xe. Ảnh tư liệu sát hạch lái xe

Đặc biệt, Sở GTVT phối hợp với công an tỉnh để sử dụng thông tin về bằng lái xe vi phạm bị tạm giữ tại cơ quan công an để kiểm tra nhằm phát hiện những trường hợp xin cấp lại giấy phép lái xe trong thời gian bị tạm giữ do vi phạm, yêu cầu hủy kết quả sát hạch, thu hồi giấy phép lái xe đã cấp; xử lý và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong cơ quan cấp giấy phép lái xe có liên quan nếu thực hiện sai quy trình, quy định.

Ông Dũng cũng yêu cầu lãnh đạo Sở GTVT phải quản lý chặt chẽ, thường xuyên giáo dục đội ngũ cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực thanh tra, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện thực hiện đúng quy định, quy trình, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân... Xử lý kỷ luật nghiêm khắc những cá nhân sai phạm, tiêu cực.

Để thực hiện tốt kế hoạch, UBND tỉnh Đồng Nai giao Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với Sở GTVT, Sở Y tế và các cơ quan liên quan lập kế hoạch chuyên đề tổng kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe. Trong đó, tập trung vào lái xe khách, container, xe tải, xe taxi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, ma túy và chất kích thích, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Lập chuyên án điều tra và xử lý các tổ chức, cá nhân làm giả giấy phép lái xe, giấy khám sức khỏe cho người học lái xe hoặc có hành vi gian lận, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.