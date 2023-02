Bắt nhiều đối tượng nhận hối lộ để đăng kiểm xe

Gần đây, tại Đồng Nai có nhiều trung tâm đăng kiểm "gặp chuyện". Do đó, để thuận lợi cho người dân đi đăng kiểm, ngày 18/2 Sở GT-VT Đồng Nai đã công bố danh sách trung tâm đăng kiểm, số điện thoại và phương thức đăng ký lịch kiểm định xe trên địa bàn tỉnh.

Đăng kiểm tại Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Hiện nay, Đồng Nai có 4 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động.

Cụ thể gồm: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-01S (số 25, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường An Bình, TP.Biên Hòa, số điện thoại 0903619779); Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-02S (phường Xuân Bình, TP.Long Khánh, số điện thoại 02513876020); Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-03S (xã Ngọc Định, huyện Định Quán, số điện thoại 02513615527) và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-06D (xã An Phước, huyện Long Thành, số điện thoại 02513510760).

Khi người dân khi có nhu cầu đăng kiểm, nên chủ động mang giấy tờ đến trực tiếp các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hoặc liên hệ qua số điện thoại hoặc cài đặt ứng dụng của Cục Đăng kiểm Việt Nam để đăng ký.

Hoạt động đăng kiểm vẫn khó khăn do tình hình quá tải. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo một số người dân, hiện tại số lượng trung tâm đăng kiểm chỉ còn số lượng là 4 nên bị quá tải. Nhiều chủ phương tiện phải đi 2-3 lần mới có cơ hội vào đăng kiểm. Đặc biệt người dân phải đi đăng kiểm từ rạng sáng, chờ đợi mệt mỏi.

Như tin đã đưa, vừa qua, tại Đồng Nai có 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tư nhân thuộc TP.Biên Hòa là 60-04D và 60-05D tạm ngưng hoạt động để phục vụ điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ.

Trong đó, công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 23 đối tượng có giám đốc, phó giám đốc, đăng kiểm viên, tài xế… để điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thông qua nắm bắt địa bàn, công an đã nắm được thông tin tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng người quản lý và nhân viên có hành vi nhận hối lộ của các chủ xe cơ giới để bỏ qua lỗi khi đăng kiểm. Hành vi này được xác định đã diễn ra từ lâu, tồn tại trong thời gian dài.

Hiện nay, việc đăng kiểm được tiến hành nghiêm ngặt và kỹ càng hơn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau khi đã nắm bắt đầy đủ thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Phòng An ninh kinh tế và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai cùng lên kế hoạch kiểm tra, bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan tại 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-05D và 60-04D.

Cụ thể, vào chiều 10/1, công an đã ập vào kiểm tra Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-05D khám xét và bắt khẩn cấp ông Nguyễn Ngọc Minh (47 tuổi, Giám đốc) cùng 9 đăng kiểm viên và 2 tài xế để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Cùng ngày, một tổ khác cũng khám xét và bắt khẩn cấp 11 đối tượng gồm giám đốc, phó giám đốc và các đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 60-04D để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Theo thông tin điều tra của cơ quan công an, từ năm 2017 đến ngày bị bắt, Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-05D đã chỉ đạo các đăng kiểm viên chủ động gợi ý, yêu cầu các chủ phương tiện đến đăng kiểm phương tiện cơ giới chung chi tiền từ 100-400.000 đồng để được bỏ qua các lỗi không đạt chuẩn về tiêu chuẩn kỹ thuật của các xe cơ giới đường bộ.

Tài xế đưa xe vào để đăng kiểm. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong quá trình đăng kiểm, ngoài việc các đăng kiểm viên nhận tiền hối lộ thông qua môi giới “cò” là Bùi Quang Thông và Nguyễn Tiến Lan, các đăng kiểm viên còn nhận tiền “bôi trơn” trực tiếp từ các chủ xe với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng.

Qua quá trình khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-05D, lực lượng công an thu giữ hơn 100.000 hồ sơ lưu trữ đăng kiểm xe ô tô cùng nhiều tài liệu, thiết bị máy móc liên quan khác.

Còn tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D, qua điều tra, công an xác định, trong quá trình thực hiện quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nhiều đăng kiểm viên và nhân viên của trung tâm này đã nhận tiền hối lộ của một số cá nhân, tổ chức, bỏ qua những lỗi về tiêu chuẩn kỹ thuật của xe cơ giới để được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Nhiều cán bộ đăng kiểm tại Đồng Nai dính chàm. Ảnh: Tuệ Mẫn

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định với thủ đoạn này, chỉ tính từ đầu năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhận hối lộ từ các chủ xe đến đăng kiểm số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, Lương Minh Tú, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D thừa nhận đã nhận hối lộ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra xác định hành vi của các đối tượng trong vụ án của 2 trung tâm được thực hiện một cách có tổ chức, bài bản.