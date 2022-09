Đồng Nai: Khởi tố thêm 2 đối tượng trong đường dây mua bán người sang Campuchia

Khởi tố nhóm mua bán người

Ngày 21/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam các đối tượng gồm Vương Chí Thành (35 tuổi) và Trịnh Quốc Phú (31 tuổi, cùng ngụ Định Quán, Đồng Nai) để điều tra về hành vi mua bán người.

Nhóm mua bán người đưa sang Campuchia. Ảnh công an Đồng Nai

Đây là hai đối tượng trong đường dây mua bán người bán sang Campuchia, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá vào cuối tháng 6 vừa qua. Thời điểm đó các đối tượng này đang ở Campuchia và vừa được Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài tiếp nhận từ Cảnh sát Hoàng Gia Campuchia.

Được biết trong đường dây này, tính đến nay, Công an Đồng Nai đã khởi tố 11 bị can để điều tra về các hành vi mua bán người và tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép.

Như tin đã đưa, thời gian qua nhóm đối tượng nêu trên đã tham gia trong đường dây mua bán, tổ chức môi giới và đưa người qua Campuchia trái phép. Số lượng người được đưa sang Campuchia lên đến hàng trăm người và các đối tượng này thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan công an xác định, để thực hiện thủ đoạn này, các đối tượng lên mạng xã hội tìm kiếm người có nhu cầu tìm việc làm, sau đó kết nối để dụ những người này sang Campuchia làm việc với mức thu nhập cao theo hình thức “việc nhẹ lương cao”. Do đó có nhiều người đã sập bẫy do thấy lương cao nên chấp nhận theo các đối tượng này lén ra nước ngoài.

Khi người dân đồng ý, các đối tượng này kết nối với nhau bố trí người cho xe chở đến các khu vực cửa khẩu thuộc các tỉnh Tây Nam bộ để vượt biên qua biên giới Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Các nạn nhân khi sang Campuchia bị ép buộc làm việc như massage, casino,… và đa số đều không được trả lương. Ngoài ra, các đối tượng còn ép buộc nạn nhân phải tuyển thêm người cho chúng.

Hiện công an đang xác minh, điều tra mở rộng.