ĐT futsal Việt Nam chốt danh sách, sẵn sàng tranh vé dự World Cup

Một ngày trước khi trận play-off World Cup futsal 2021 diễn ra, HLV Phạm Minh Giang đã tiến hành gút danh sách. Như đã biết, ĐT futsal Việt Nam đưa sang UAE 17 cầu thủ. Theo quy định của điều lệ, mỗi đội chỉ được phép đăng ký tối đa 14 cầu thủ.

Thủ môn Mai Xuân Hiệp đã bị loại

Vì thế, HLV Phạm Minh Giang buộc phải gạch tên 3 cầu thủ. Ở vị trí thủ môn, Mai Xuân Hiệp đã không lọt vào danh sách cuối cùng bởi không thể cạnh tranh nổi một suất với 2 người đàn anh giàu kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc hơn là Hồ Văn Ý và Nguyễn Hoàng Anh. Đây là lần đầu tiên góp mặt ở ĐT futsal Việt Nam nên việc Mai Xuân Hiệp không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu cũng là điều dễ hiểu.

Tương tự như thủ môn đến từ CLB Sahako, hai cầu thủ Lý Đăng Hưng (Thái Sơn Nam) và Nguyễn Anh Quý (Sài Gòn FC) cũng không được đăng ký trong danh sách thi đấu. Lý do, 2 cầu thủ này vẫn còn non hơn so với các cầu thủ khác vốn có kinh nghiệm, đẳng cấp và bản lĩnh hơn hẳn. Đây là những phẩm chất rất cần thiết trong một trận đấu quyết định đến sự thành bại như trận play-off.

Danh sách 14 cầu thủ dự trận play-off Hồ Văn Ý (thủ môn), Trần Văn Vũ, Phạm Đức Hòa, Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, Lê Quốc Nam, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Anh Duy (Thái Sơn Nam); Nguyễn Thành Tín, Vũ Đức Tùng, (Thái Sơn Bắc); Nguyễn Hoàng Anh (thủ môn), Khổng Đình Hùng, Nguyễn Đắc Huy (Sahako); Nguyễn Văn Hiếu (Đà Nẵng FC) Lịch thi đấu Play-off 22 giờ ngày 23/5: Việt Nam – Lebanon 22 giờ ngày 25/5: Lebanon – Việt Nam