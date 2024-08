"ĐT Nga may mắn khi được so tài với ĐT Việt Nam vào lúc này" "ĐT Nga may mắn khi được so tài với ĐT Việt Nam vào lúc này"

Trong bối cảnh không còn nhiều lựa chọn khi các đối thủ “khách quen” đã có lịch trong dịp FIFA Days, ĐT Nga phải rất may mắn khi được gặp ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan. Đó là quan điểm của tờ Sports Daily phiên bản tiếng Nga.