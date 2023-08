ĐT nữ Việt Nam và câu chuyện cảm động tại New Zealand

ĐT nữ Việt Nam đã khép lại hành trình World Cup 2023 với nhiều bài học quý giá. Những thất bại trước các đối thủ mạnh hàng đầu thế giới giúp cho Huỳnh Như cùng các đồng đội hiểu rằng mình đang ở đâu, phải nỗ lực thế nào để từng bước thu hẹp về trình độ, đẳng cấp. Bên cạnh đó, bóng đá Việt Nam cũng nhìn thấy con đường để nâng tầm về nội lực cho ĐT nữ nước nhà.

Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, ĐT nữ Việt Nam cũng để lại những hình ảnh đẹp từ trong lẫn ngoài sân cỏ, trong hành trình đi qua các thành phố diễn ra giải đấu tại New Zealand. Đó không chỉ là nỗ lực và sự kiên cường khi thi đấu mà còn là hoạt động thiện nguyện của thầy trò HLV Mai Đức Chung, trước khi trở về nước.

Theo đó, ĐT nữ Việt Nam đã dành tặng chùa Báo Ân – một trong bốn ngôi chùa Việt Nam có tiếng tại thành phố Auckland (New Zealand) toàn bộ số nước đóng chai chưa sử dụng. Đây là số nước được FIFA cấp để các đội tuyển sử dụng trong thời gian tập luyện và thi đấu tại VCK bóng đá nữ thế giới. Sau khi kết thúc hành trình tại vòng bảng, ĐT nữ Việt Nam đã quyết định dành phần nước còn lại cho các hoạt động ý nghĩa. Hành động này đã nhận được sự đồng ý và ủng hộ từ phía FIFA và BTC giải đấu.

Đối với các thành phố thuộc đảo Bắc ở New Zealand như Auckland, nước sinh hoạt có chi phí rất đắt đỏ. Như chia sẻ của nhiều người dân sinh sống tại đây, họ có thể phải trả tới 100 đô la New Zealand, tương đương với gần 1,5 triệu đồng/tháng cho một hộ gia đình chỉ khoảng 2-3 người đối với riêng tiền nước. Lý do là bởi tại các thành phố này, tiền nước sẽ được tính từ việc sử dụng cho để xả về các đường cống.

Chùa Báo Ân là một trong 4 ngôi chùa Việt tại thành phố Auckland, New Zealand. Đây cũng là nơi để cộng đồng người Việt tại đây có chỗ lui tới lễ Phật và cùng nhau nhớ về nguồn cội. Không như những ngôi chùa tại Việt Nam, chùa Báo Ân và hầu hết các ngôi chùa Việt tại New Zealand chỉ sinh hoạt vào chủ nhật. Trong ngày này, Phật tử đến chùa không chỉ được chiêm bái, lễ phật mà còn được tham gia vào các hoạt động khác của chùa. Đặc biệt, buổi trưa chùa sẽ tổ chức thiết đãi cơm chay miễn phí cho bất cứ ai lui tới.

Đặc biệt, bên cạnh vai trò là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, văn hóa của đồng bào người Việt tại New Zealand, chùa Báo Ân còn là nơi gìn giữ, lan toả ngôn ngữ Việt. Đều đặn từ 2-4h chiều chủ nhật hằng tuần, gần 30 em nhỏ không phân biệt tôn giáo, quốc tịch tụ họp về chùa cùng học tiếng Việt.

Hoạt động này không chỉ hỗ trợ cộng đồng giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc mà còn góp phần phổ biến, truyền bá tiếng Việt và văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.