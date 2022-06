Afghanistan sẽ là đối thủ của ĐT Việt Nam trong trận giao hữu tối nay 1/6 trên sân Thống Nhất. Với ĐT Việt Nam, đây là "bài khởi động" làm nóng sau gần 3 tháng không thi đấu. Trong khi đó, với Afghanistan, trận đấu với thầy trò HLV Park Hang-seo mang ý nghĩa tổng duyệt vô cùng quan trọng. Họ sắp bước vào vòng loại cuối của Asian Cup 2023, nơi đội bóng này sẽ gặp Hong Kong (8/6), Ấn Độ (11/6) và Campuchia (14/6).

Những gương mặt mới sẽ có cơ hội thể hiện mình trong trận giao hữu này. Ảnh: Lê Giang

Tại vòng loại Asian Cup 2023, ĐT Afghanistan nằm ở bảng H cùng với Ấn Độ, Hong Kong và Campuchia. Để chuẩn bị cho vòng đấu trên, toàn đội Afghanistan đóng quân tại TP Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ và đá giao hữu với các đội Kuwait, Indonesia, Turkmenistan...

Họ chỉ đứng thứ 150 thế giới, kém tới 54 bậc so với Việt Nam. Đội bóng Tây Á này lại phải đá sân khách và đội hình thì tản mát đã lâu vì các vấn đề trong nước. Đây chính là điểm yếu muôn thuở của bóng đá Afghanistan, khiến họ khó có được lực lượng tốt nhất, thời gian tốt nhất để ăn tập với nhau. Gần như trong tất cả những lần hội quân suốt cả chục năm qua, đội bóng này đều phải hội quân ở nước ngoài và cũng phải lấy sân trung lập làm sân nhà của mình.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ ở sự gắn kết và lối chơi tập thể.

ĐT Việt Nam cọ xát để có được màn thử lửa chất lượng nhất, qua đó tự tin hơn trên hành trình đến với Asian Cup 2023. So với các đối thủ ở vòng loại, rõ ràng Việt Nam là "quân xanh" đẳng cấp của Afghanistan, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn 3 đối thủ sắp tới. Vì dù sao, ĐT Việt Nam cũng đã góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và có suất dự Asian Cup 2023.

HLV Anoush Dastgir từng dự trận đấu giữa ĐT Afghanistan gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019, vào năm 2017. So với cách nay 5 năm, ĐT Việt Nam hiện đã thay đổi rất nhiều. HLV Anoush Dastgir chia sẻ: "ĐT Việt Nam đã thay đổi rất nhiều so với hồi năm 2017, khi chúng tôi đối đầu với họ tại vòng loại Asian Cup. Họ đã mạnh lên rất nhiều so với thời điểm đó".

Buổi tập cuối của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan.

Trong khi đó, trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Afghanistan, ông Park cho biết muốn có những thử nghiệm nhân tố mới, lối chơi mới và sơ đồ chiến thuật mới cho ĐT Việt Nam.

"Hiện tại, chúng ta đã vào VCK Asian Cup 2023. Trong khi đó, các đội phải đá vòng loại để tranh vé dự Asian Cup. Vì thế, chúng ta rất may mới tìm được đối thủ như Afghanistan. Ở trận đấu này, tôi muốn thử nghiệm cầu thủ mới, chiến thuật mới", HLV Park Hang-seo nói về ý nghĩa trận giao hữu.

Theo lịch trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Afghanistan diễn ra vào lúc 19h tối 1/6 trên sân Thống Nhất.