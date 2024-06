Khả năng xảy ra mưa to trong 2 ngày thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Dự báo thời tiết 2 ngày thi vào lớp 10 năm 2024 ở Hà Nội

Sáng 7/6, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày Sở GDĐT Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10 năm 2024, thời tiết dao động từ 23-31 độ. Tuy nhiên trong thời gian này khả năng cao xuất hiện mưa vào đúng khung giờ đưa đón thí sinh đi thi nên phụ huynh và thí sinh cần lưu ý.

Thời tiết 2 ngày thi vào lớp 10 ở Hà Nội dự báo có mưa. Ảnh: Tào Nga

Thời tiết cụ thể như sau:



Ngày thi đầu tiên 8/6:

- Từ 0-6h: Nhiệt độ từ 24-26 độ C, xác suất mưa 40%

- Từ 6-12h: Nhiệt độ từ 26-29 độ C, xác suất mưa 40%

- Từ 12-19h: Nhiệt độ từ 29-31 độ C, xác suất mưa 55%

- Sau 19h: Nhiệt độ 24-28 độ C, xác suất mưa 65%

Ngày thi thứ hai 9/6:

- Từ 0-6h: Nhiệt độ từ 23-25 độ C, xác suất mưa 70%

- Từ 6-12h: Nhiệt độ từ 26-29 độ C, xác suất mưa 80%

- Từ 12-19h: Nhiệt độ từ 28-30 độ C, xác suất mưa 80%

- Sau 19h: Nhiệt độ 23-27 độ C, xác suất mưa 80%

Dự báo thời tiết theo khung giờ ngày 8-9/6. Ảnh: nchmf

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 7- 8/6

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng Bắc Bộ từ gần sáng ngày 8/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

- Từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng chiều tối ngày 8/6 có mưa rào và dông rải rác.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, khu vực Nam Bộ có nắng nóng; riêng chiều tối ngày 8/6 có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 8/6 đến ngày 16/6

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: từ đêm 8-9/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Từ khoảng ngày 12/6 Bắc Bộ có nơi có nắng nóng.

- Trung Bộ: từ ngày 12-15/6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng thời kỳ từ đêm 8/6-11/6 có mưa rào và dông rải rác (mưa dông tập trung vào chiều tối và tối).

- Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.