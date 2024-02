Du khách đổ lên TP.Đà Lạt ngày mùng 4 Tết, chủ khách sạn liên tục nhận điện thoại đặt phòng

Ngày 13/2 (tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), Phòng Văn hóa, Thông tin TP.Đà Lạt cho biết, từ ngày 8/2 đến 13/2 (tức từ 29 tháng chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP.Đà Lạt ước đạt 153.000 lượt khách, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Lượng du khách đổ về TP.Đà Lạt khá đông trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại TP.Đà Lạt, lượng du khách đến Đà Lạt bắt đầu đông từ ngày mùng 2, mùng 3 Tết. Du khách đổ về đông và tập trung đã khiến cho việc di chuyển của các phương tiện trong nội ô thành phố khá khó khăn. Tại các tuyến đường như đường Ba tháng Tư, đường Trần Quốc Toản đoạn giáp với bùng binh chợ Đêm Đà Lạt... đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.

Lượng khách du lịch đổ về Đà Lạt tập trung đã làm một số tuyền đường, vòng xoay bị ùn ứ cục bộ.

Theo ông Nguyễn Huỳnh Quốc Trung - Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt, từ ngày 28 Tết đến nay, đơn vị này đã huy động 100% quân số để thường xuyên túc trực điều tiết, hướng dẫn giao thông cho người dân, du khách tham gia giao thông an toàn, thuận tiện. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ cục bộ vẫn xảy ra do lượng phương tiện đổ về khá nhiều.

Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra tại TP.Đà Lạt hấp dẫn du khách.

Ông Lê Hữu Phước - Chủ khách sạn Colmar DaLat cho hay: "Với tổng 15 phòng, sức chứa khoảng 50 người nhưng từ ngày 28 Tết đến nay đã có các đoàn khách đặt hết. Từ ngày mùng 2, chúng tôi liên tục nhận được các cuộc điện thoại đặt phòng, tuy nhiên không có phòng trống. Nếu có gấp đôi số phòng như hiện tại mới có thể đáp ứng được nhu cầu của du khách. Những ngày Tết, giá thuê phòng của chúng tôi tăng khoảng 30% so với ngày thường, các khách sạn ở trung tâm có thể sẽ tăng cao hơn. Nếu du khách không đặt phòng trước khả năng không có phòng nghỉ sẽ rất cao".

Quanh hồ Xuân Hương luôn là điểm được du khách yêu thích, check-in, chụp ảnh.

UBND TP.Đà Lạt cho biết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, địa phương có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại phục vụ người dân và du khách như: Chương trình nghệ thuật đón Giao thừa và chào năm mới vào đêm giao thừa, Hội báo xuân; Hội hoa xuân; Hội xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Công viên Văn hóa Bùi Thị Xuân với 120 gian hàng trong đó có 30 gian hàng đặc sản Tết và gian hàng lưu niệm, 40 gian hàng thương mại tổng hợp, 30 gian hàng trò chơi dân gian và thiếu nhi, 20 gian hàng ẩm thực... sẽ là các hoạt động hút khách.