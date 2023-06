Theo Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn của Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Mohave, một người đàn ông 33 tuổi, đang đi trên con đường nổi tiếng Skywalk ở Grand Canyon West, Mỹ, trước khi trượt khỏi mép vực, lao xuống hẻm núi bên dưới và tử vong.

Các nhà cứu hộ đã đến hiện trường bằng trực thăng và xác định người đàn ông đã chết. Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết thi thể của người đàn ông sau đó đã được chuyển đến Quốc gia Hualapai, một Bộ lạc Da đỏ được liên bang công nhận nằm ở phía tây bắc Arizona.

Du khách tử vong vì ngã từ độ cao 1200 mét

Nằm bên ngoài Công viên Quốc gia Grand Canyon ở khu vực Grand Canyon West, Skywalk được quản lý bởi Bộ lạc Hualapai. Skywalk đã đón hơn 10 triệu du khách kể từ năm 2007.

Tỷ lệ tử vong do ngã khởi Grand Canyon là 1 trên 1,8 triệu du khách. Theo thống kê, trung bình có khoảng 12 trường hợp tử vong xảy ra mỗi năm tại Công viên Quốc gia Grand Canyon, nhưng không phải tất cả các trường hợp này đều liên quan đến ngã xuống vách đá. Các nguyên nhân bao gồm tự nhiên, các vấn đề y tế, tự tử, nắng nóng, đuối nước và tai nạn giao thông. Kirby-Lynn Shedlowski, phát ngôn viên của công viên cho biết, trung bình có hai đến ba trường hợp tử vong mỗi năm do vô tình ngã xuống vách đá. Nhưng Công viên quốc gia Grand Canyon đã có 4,5 triệu du khách vào năm 2021 cho thấy tỷ lệ này là rất thấp.

Kể từ những năm 1800, khoảng 900 người đã chết ở Grand Canyon, phần lớn là do tai nạn máy bay hoặc máy bay trực thăng. Nhưng nguyên nhân số 2 gây tử vong thay đổi giữa ngã và nguyên nhân liên quan đến nhiệt/mất nước, khoảng 200-250 trường hợp tử vong mỗi nguyên nhân.

Mặc dù những trường hợp tử vong do ngã do tai nạn là rất hiếm, nhưng năm 2019 là một năm bi thảm khi ba người ngã xuống cách nhau vài tuần. Hai người do hụt chân trong khi chụp ảnh.

Theo Arizona Daily Sun vào năm 2015, trong số "55 người vô tình rơi xuống từ rìa hẻm núi, 39 người là nam giới. Tám người trong số đó đang nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác hoặc tạo dáng chụp ảnh, trong đó có một người cha 38 tuổi, giả vờ ngã để dọa con gái mình, nhưng đã hụt chân và ngã tử vong."