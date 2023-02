Đức chính thức công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam

Hộ chiếu Việt Nam. Ảnh IT

“Hộ chiếu Việt Nam cấp từ ngày 1/1/2023 và có ghi nơi sinh trên trang nhân thân được công nhận. Như vậy có thể cấp lại thị thực nhiều năm loại C (việc đã bị tạm dừng trong thời gian chờ hộ chiếu mới được công nhận)”, thông báo trên trang web của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam nêu rõ.

Ngoài ra, phía Đức cũng nhắc lại hộ chiếu Việt Nam cấp trong thời gian từ ngày 1/7/2022 đến ngày 31/12/2022 không ghi nơi sinh trên trang nhân thân được công nhận nếu còn giá trị sử dụng và thông tin về nơi sinh được bổ sung ở phần bị chú của hộ chiếu.

Trước đó, hồi cuối tháng 7/2022, Đức là nước đầu tiên tuyên bố ngừng cấp thị thực cho mẫu hộ chiếu mới bìa xanh tím than của Việt Nam với nguyên nhân thiếu thông tin về nơi sinh. Nhà chức trách Đức lý giải, hộ chiếu không ghi nơi sinh thì không thể xác định được rõ ràng người mang hộ chiếu, đặc biệt nhiều trường hợp trùng họ. Do đó, Đức không thể cấp thị thực loại C hoặc D.

Theo Thông tư số 68/2022/TT-BCA của Bộ Công an, từ ngày 1/1, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu bổ sung thông tin “nơi sinh”.

Hộ chiếu mới có chỉnh lý thông tin tại trang nhân thân, gồm bổ sung thông tin “nơi sinh”; tách riêng “họ”; “chữ đệm và tên” trên 2 dòng riêng biệt.

Hộ chiếu phổ thông đã được cấp trước ngày 1/1 theo các mẫu ban hành trước đây vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.

Visa nhiều năm loại C cho phép một người được lưu trú tại các nước khối Schengen tối đa 90 ngày mỗi 6 tháng trong thời gian visa còn hiệu lực. Thời hạn hiệu lực của loại visa này tối đa là 5 năm.