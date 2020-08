Được giao hơn 15.700 tỷ đồng đầu tư công, Bộ NNPTNT xin trả lại gần 2.600 tỷ đồng vì không chi được

Lòng hồ Bản Mồng (Nghệ An) thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa (một phần của huyện Như Xuân). Thủ tướng đã giao cho UBND tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với tỉnh Thanh Hóa, nhưng khi phê duyệt không lấy ý kiến của tỉnh Thanh Hóa. Các cơ quan của Bộ NNPTNT rà soát phát hiện những bất cập từ năm 2018 về diện tích rừng và phương án di dân 118 hộ địa bàn Thanh Hóa nhưng đến nay tiến độ vẫn rất chậm, giải ngân 7 tháng đầu năm mới đạt 18%.