Được giục sinh con thứ hai, vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng phản ứng dễ thương

Kể từ khi về chung một nhà, Bùi Tiến Dũng và vợ Tây chăm chỉ "flex" tổ ấm nhỏ vô cùng hạnh phúc. Theo dõi trên mạng xã hội thường xuyên có thể thấy, cả 2 thường xuyên chia sẻ cuộc sống vợ chồng son đầy ngọt ngào như ngôn tình ngoài đời thật.

Con trai Bùi Tiến Dũng chuẩn "soái ca nhí"

Dù còn nhỏ tuổi nhưng quý tử nhà Bùi Tiến Dũng sở hữu lượng fan đông đảo không kém gì phụ huynh. Thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ, con trai thủ thành gốc Thanh Hóa được khán giả gọi "soái ca nhí".

Đôi mắt to tròn, làn da trắng của nhóc tỳ khiến khán giả phải "xỉu up, xỉu down". Ngoài ra, nhóc tỳ nhà Bùi Tiến Dũng hào hứng đam mê các loại xe. Trong tương lai, dân tình kỳ vọng cậu bé sẽ trở thành người đam mê siêu xe chính hiệu. Đông đảo khán giả xin vía sự kháu khỉnh, đáng yêu của quý tử nhà Dũng Gôn. Khi bị bạn bè giục đẻ tiếp, vợ chồng Bùi Tiến Dũng hài hước than vãn: "Chưa đủ tiền nuôi 2 đứa".

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Bùi Tiến Dũng và vợ Tây khiến nhiều người ngưỡng mộ

Dù khá bận rộn với nhiều lịch trình, Dianka vẫn ưu tiên thời gian để chăm sóc quý tử và vun vén tổ ấm nhỏ. Sự hỗ trợ, tinh tế của vợ ngoại quốc đã giúp Bùi Tiến Dũng có thể yên tâm công tác, theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.

Vì tính chất công việc, anh thường xuyên phải xa nhà để đi công tác và thi đấu trong một số khoảng thời gian dài. Anh tâm sự rằng bản thân vô cùng biết ơn, trân trọng những điều Dianka đã làm vì chồng và gia đình nhỏ: "Em xứng đáng được hạnh phúc và luôn vui vẻ, tươi cười mỗi ngày. Anh luôn yêu thương và mong muốn những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với người vợ tuyệt vời của anh".