F0 điều trị tại nhà: Bình tĩnh, tích cực là rất quan trọng

Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong ngành y tế, theo anh Trần Trung Trưởng, nhân viên trường Cao đẳng Y tế Long Xuyên (tỉnh An Giang), sự bình tĩnh của F0 đặc biệt rất quan trọng đối với việc hạn chế tác hại của dịch bệnh đối với cộng đồng. Đồng thời, việc lây lan bệnh và hoang mang trong cộng đồng sẽ giảm đi đáng kể nếu người dương tính với Covid-19 tự cách ly và điều trị theo hướng dẫn của nhân viên y tế, chủ động thông báo với các đối tượng liên quan.



Cũng là một F0, mỗi ngày, anh Trưởng đều đặn tự đo nhiệt độ và độ bão hoà oxy trong máu. Bởi theo anh: "Không gì khiến người nhiễm Covid-19 yên tâm hơn là thấy hai thông số quan trọng nhất của sức khỏe được ổn định mỗi ngày".

Người bệnh điều trị tại nhà cần bình tĩnh, suy nghĩ tích cực và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế

Nguyễn Phương Tú, nữ cán bộ Đoàn trẻ tuổi của tỉnh Cà Mau biết mình và các đồng đội nhiễm Covid-19 sau nhiều ngày miệt mài tham gia chống dịch. Những triệu chứng bệnh của Tú đều rất nhẹ nhưng người bạn cùng cách ly chung tại gia thì mệt hơn nhiều. Dù vậy, hai cô gái trẻ không hoang mang và luôn động viên cố gắng giữ vững tinh thần.

"Chúng tôi luôn nhận được sự động viên, cung ứng kịp thời từ bên ngoài, từ thực phẩm đến những túi thuốc điều trị tại nhà, nhờ đó mà vững tâm hơn khi cách ly và điều trị tại gia", Phương Tú cho biết.

Tú dùng nhiệt kế và máy SpO2 để theo dõi sát sao tình trạng sức khoẻ mỗi ngày. Bạn cùng phòng do có triệu chứng sốt, mệt, nên sử dụng thêm oresol, paracetamol và vitamin C theo tài liệu hướng dẫn. Trong túi thuốc được gửi đến những F0 điều trị tại nhà như Tú có túi loại A gồm acetylcysteine, oresol, paracetamol và vitamin C; túi loại B gồm thuốc chống đông máu, thuốc ức chế miễn dịch. Ngoài ra, mỗi túi có thêm nhiệt kế, máy SpO2, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, dung dịch súc họng và tài liệu hướng dẫn cho các F0. Chỉ sau hơn một tuần, Phương Tú và bạn đều khỏe trở lại và xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Phương Tú lập tức trở lại với tuyến đầu chống dịch khi hết bệnh và cường độ làm việc của chị không hề giảm sút với lịch làm việc dày đặc. Bà con được Tú tư vấn về Covid-19 đều tin tưởng và thêm phần an tâm với những chia sẻ "người thực, việc thực". Từ những kinh nghiệm tiếp xúc thực tế với các F0, Tú cho rằng việc hỗ trợ túi thuốc kịp thời có ý nghĩa lớn đối với người nhiễm Covid-19

"Khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính, phần lớn mọi người ít nhiều đều hoảng hốt, nếu ngay lúc đó nhận được túi thuốc với đầy đủ hướng dẫn, bệnh nhân sẽ yên tâm và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, từ đó tạo thuận lợi cho việc tự cách ly và điều trị tại nhà", Tú chia sẻ.

Các túi thuốc kịp thời hỗ trợ F0 điều trị bệnh, giảm tải áp lực cho y tế địa phương

Mới đây, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và công ty TCPVN đã gửi 1.200 túi thuốc đến bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà tại 5 tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau. Những túi thuốc đến vào lúc kịp thời nhất đã giúp người bệnh ổn định sức khoẻ lẫn tinh thần, chủ động điều trị tích cực và mau khỏi bệnh, góp phần rất lớn trong việc giảm tải áp lực cho các bệnh viện và lực lượng y tế tuyến trên. Đồng thời, chiếc container oxy, từ khoản hỗ trợ 1 tỷ đồng được TCPVN gửi đến Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trong thời gian tới, container oxy sẽ tiếp tục đến với các vùng cao điểm dịch bệnh, nhằm hỗ trợ công tác điều trị, góp phần đáp ứng nguồn cung oxy cho bệnh nhân, giảm gánh nặng cho lực lượng y tế.

"Chúng tôi hy vọng những phần quà thiết thực này có thể góp phần hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19 điều trị tích cực, giảm tỷ lệ tử vong và sớm phục hồi sức khoẻ. Doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức sẽ tiếp tục chung tay cùng Chính phủ và cộng đồng để chiến thắng đại dịch", ông Nguyễn Thanh Huân, Tổng Giám đốc TCPVN, tin tưởng.