FPT đạt giải Top 10 Thương hiệu bền vững Better Choice Awards

Đổi mới sáng tạo là nền tảng phát triển bền vững của FPT

Sau một thời gian dài ban tổ chức công khai để người tiêu dùng bình chọn, FPT được vinh danh Top 10 Thương hiệu bền vững nhờ đổi mới sáng tạo (Innovation Choice Awards của hệ thống Better Choice Awards) với số lượt bình chọn cao thứ 2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư lên trao giải Thương hiệu bền vững nhờ Đổi mới sáng tạo cho đại diện FPT - bà Mai Thị Lan Anh - Phó Giám đốc Marketing và Truyền thông Tập đoàn FPT. Better Choice Awards do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp tổ chức cùng VCCorp.

Đại diện ban tổ chức, ông Phạm Xuân Hà - Giám đốc dự án Better Choice Awards cho biết: “FPT luôn nằm trong những cái tên đầu tiên được cộng đồng nhớ đến khi nhắc tới đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Việc FPT giành giải thưởng Thương hiệu bền vững nhờ Đổi mới sáng tạo phản ánh đúng thực tế và nhận định chính xác của người tiêu dùng Việt”.

Tại buổi lễ trao giải, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia nhận định: “Người tiêu dùng là thước đo đánh giá cuối cùng cho thành công của sản phẩm. Nhận được đề cử Better Choice Awards đồng nghĩa với việc sản phẩm của thương hiệu đã được bảo chứng về mặt chất lượng và sự tin dùng bởi các chuyên gia tiêu biểu trong ngành, những nhân vật có tầm ảnh hưởng tích cực trong xã hội và cộng đồng - những người dùng cuối cùng”.

Bên cạnh đó, akaBot - giải pháp Made by FPT được vinh danh là 1 trong 4 giải pháp đổi mới sáng tạo xuất sắc nhất, được trao tặng danh hiệu "Ngôi sao đổi mới sáng tạo" từ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

akaBot ra đời nhờ hoạt động đổi mới sáng tạo trong lòng FPT. Giải pháp akaBot giúp tự động hóa quy trình gồm hàng nghìn “trợ lý robot ảo” có khả năng mô phỏng thao tác của con người, giúp kiến tạo môi trường làm việc số, giải phóng nhân viên khỏi những nghiệp vụ nhàm chán, lặp đi lặp lại. Hiện tại, akaBot đã triển khai 10.000 robot ảo ở 3.500 doanh nghiệp trên 20 quốc gia.

Nhân dịp này, để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, FPT hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và một số tổ chức khác thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, tăng cường nghiên cứu và phát triển chip bán dẫn.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT đại diện FPT thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và một số tổ chức khác.

Trình diễn hệ sinh thái “Phát triển công nghệ mới - Chuyển đổi số toàn diện”

Trong khuôn khổ lễ khánh thành cơ sở mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, FPT trưng bày hệ sinh thái nền tảng, sản phẩm, dịch vụ và giải pháp với chủ đề “Phát triển công nghệ mới - Chuyển đổi số toàn diện”. FPT giới thiệu đến khách hàng những thành tựu ra đời từ quá trình đổi mới sáng tạo, có số lượng người dùng đông đảo, được sự ủng hộ của khách hàng toàn cầu, ghi dấu doanh nghiệp tiên phong trong phát triển công nghệ cao, đi đầu tại Việt Nam.

Hệ sinh thái được xây dựng dựa trên những công nghệ mới nhất, góp phần chuyển đổi số cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp, góp phần kiến tạo hạnh phúc trong xã hội.

Tại phân khu trung tâm là các sản phẩm chip bán dẫn của FPT Semiconductor - Công ty tập trung vào sản xuất các dòng sản phẩm chip nguồn (Power IC, Power Management IC). FPT Semiconductor đã nhận được đơn đặt hàng 70 triệu chip trong năm 2024, 2025 của khách hàng Đài Loan - Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản trong lĩnh vực thiết bị y tế và ứng dụng điện tử.

FPT trưng bày hệ sinh thái nền tảng, sản phẩm, dịch vụ và giải pháp với chủ đề “Phát triển công nghệ mới - Chuyển đổi số toàn diện”.

FPT còn trưng bày giải pháp hỗ trợ khách hàng số hóa ký kết tài liệu, hợp đồng- FPT.eContract. Giải pháp hiện được hơn 1.500 tổ chức, doanh nghiệp thuộc hầu hết các lĩnh vực dụng. Giải pháp phục vụ việc ký kết của hơn 4.000.000 người dùng với hơn 2.000.000 tài liệu,hợp đồng được ký kết thành công.

Ngoài ra, các giải pháp công nghệ nổi bật được FPT trình diễn tại gian hàng gồm akaCam, eCareplus, akaVerse và AR Try-out đều là sản phẩm ra đời từ DNA đổi mới sáng tạo, mang đến nhiều tiện ích ở mọi điểm chạm trong hành trình trải nghiệm dịch vụ của người dân, doanh nghiệp.

akaCam là nền tảng phân tích video bằng cách chuyển đổi dữ liệu từ camera thành thông tin; Sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo để khai thác tiềm năng của camera do FPT nghiên cứu và phát triển được lựa chọn là đại diện của Việt Nam tham gia vào hạng mục Digital Content Category của Giải thưởng Số ASEAN – ADA 2024.

eCareplus là nền tảng chăm sóc sức khỏe số giúp bệnh nhân dễ dàng kết nối với phòng khám, tham vấn bác sĩ ngay lập tức hoặc lên lịch hẹn thông qua ứng dụng di động; akaVerse và AR Try-out tgiúp tối ưu hóa quá trình vận hành, đào tạo và dịch vụ khách hàng. Giải pháp DPS AR Try-out gia tăng trải nghiệm cho các nền tảng thương mại điện tử, bán lẻ bằng cách giúp người dùng trải nghiệm sản phẩm 3D hiển thị trong không gian thật.

Có thể nói, đổi mới sáng tạo giúp FPT đi đầu trong nhiều lĩnh vực như: mang giải pháp công nghệ vào đời sống tại Việt Nam; Xuất khẩu phần mềm nhằm ghi tên Việt Nam trên bản đồ số thế giới; Xây dựng mô hình giáo dục thực học thực nghiệp... để phụng sự và mang đến sự phồn vinh quốc gia. Tập đoàn không ngừng xây dựng sân chơi khuyến khích khởi nghiệp nội bộ. Hơn 4.500 sáng kiến về công nghệ giúp FPT tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng, tăng 30% năng suất lao động mỗi năm.