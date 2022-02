Gần một tháng nằm viện cấp cứu, bé gái 3 tuổi bị găm đinh trong đầu vẫn hôn mê, chưa thể phẫu thuật

Ngày 13/2, trao đổi với PV Dân Việt, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác dâu bé gái Đỗ Ngọc A., 3 tuổi ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, hiện bé gái vẫn đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi.

Bé A. trước đó nghi bị người tình của mẹ bạo hành, găm 9 chiếc đinh vào đầu nguy kịch.



Chị Nguyễn Thanh Huyền Anh, bác dâu bên nội của cháu A. cùng người thân thay phiên nhau túc trực tại bệnh viện. Ảnh: Gia Khiêm

"Đến nay đã gần 1 tháng nằm viện cấp cứu nhưng cháu vẫn đang hôn mê, chưa đủ sức khoẻ để phẫu thuật gắp 9 chiếc đinh găm trong đầu. Cháu cũng chưa có dấu hiệu tỉnh. Các y, bác sĩ rất quan tâm cháu và nỗ lực điều trị bằng hết khả năng nhưng cũng chưa tiên lượng trước được điều gì", chị Huyền Anh lo lắng.

Theo chị Huyền Anh, hiện trong viện có bố bé A. là anh Đỗ Hữu Chung đang trực tiếp theo dõi, hỗ trợ các y, bác sĩ chăm sóc cho con gái. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, gia đình cũng hạn chế người ra vào bệnh viện để đảm bảo an toàn cho bé A. và những bệnh nhân khác.

"Gia đình tôi vẫn mong đợi điều kỳ diệu sẽ đến với con. Tôi rất hy vọng và tin cháu sẽ vượt qua được kiếp nạn này", chị Huyền Anh nói.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, các bác sĩ vẫn đang điều trị tích cực cho bé gái Đỗ Ngọc A. Hiện tình hình sức khoẻ bệnh nhi này vẫn đang nặng, đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi của bệnh viện.

Trước đó, chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất đã tiếp nhận bệnh nhi Đỗ Ngọc A. được đưa vào Khoa Cấp cứu. Sau khi các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành đặt ống, chụp phim đã phát hiện 9 chiếc đinh trên phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần.

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội "Giết người". Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé A. bị găm đinh vào đầu.

Chị L. (mẹ bé A.) tại nhà trọ. Ảnh: Lê Hồng Hiển

Theo Công an Hà Nội, Nguyễn Trung Huyên hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần hay "ngáo đá". Gia đình đối tượng thuộc diện căn bản. Nguyễn Trung Huyên chưa có tiền án, tiền sự. Huyên sống độc lập từ khá lâu. Trước khi có mối quan hệ tình cảm với mẹ cháu A., Huyên thuê nhà trọ ở nhiều nơi.

Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, ban đầu, Huyên loanh quanh, phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể bé gái 3 tuổi. Về những thương tích bên ngoài hay những lần bé A. nuốt phải dị vật, Huyên đổ lỗi cho bé gái, nói rằng cháu nghịch ngợm nên bị ngã và tự nuốt dị vật. Tuy nhiên, trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, Nguyễn Trung Huyên đã buộc phải thừa nhận hành vi tàn ác.

Về phần mình, chị Nguyễn Thị L. (mẹ bé A.) chia sẻ: "Con bị như thế tôi không có tâm trạng nào nghỉ ngơi để chuẩn bị sinh con thứ 4. Giờ tôi chỉ mong con tỉnh lại, vượt qua được, không thì tôi ân hận cả cuộc đời mình. Con tỉnh lại tôi vẫn ân hận nhưng đỡ day dứt hơn. Tôi lo lắng cho con nhưng không biết làm thế nào được", chị L. chia sẻ.

Theo người mẹ này, khi biết chuyện người tình nghi bạo hành con gái 3 tuổi của mình, chị đã rất sốc. Chị không thể ngờ Nguyễn Trung Huyên lại làm như vậy với con gái mình.

"Em mong cho con em tỉnh lại. Em vẫn muốn nuôi cháu để bù đắp lại cho nó chứ em cũng chả biết còn cách nào nữa. Nó chịu đau đớn nhiều quá rồi. Đây là do em, thực sự là do em, em gián tiếp khiến nó như thế... Còn về Huyên, anh ấy sẽ phải chịu tội với pháp luật", chị L. bật khóc.