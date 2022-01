Giá đào, quất Tết năm 2022 ít biến động bất chấp dịch Covid-19

Giá đào, quất Tết năm 2022 không tăng, giữ ổn định

Khảo sát tại một số nhà vườn ở Nhật Tân, Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội); Đào làng La cả, Hà Đông (Hà Nội) cho thấy giá hoa đào Tết năm nay khá bình ổn. Loại cành bé thắp hương, cắm bàn nước (cành mini) dao động trong khoảng 70-100 nghìn đồng, giá bán sỉ. Giá bán lẻ cành đào mini này vào khoảng 120-150.000 đồng/1 cành.

Bà Nguyễn Thị Kiên, 60 tuổi (Nhật Tân, Tây Hồ) cho biết, năm nay hai dòng đào là: Đào mini, đào cành huyền vẫn đắt khách nhất. Hiện tại vườn cành huyền của bà khách sỉ đã mua được 50%. Bà Kiên nói: "Giá đào năm nay vẫn ổn định như các năm trước. Thông thường các năm trước, mỗi năm giá sẽ nhích lên một chút. Nói không giảm giá nhưng thực chất đã giảm bởi nếu tính trượt giá thì mỗi năm giá đào sẽ phải tăng hơn một chút".

Dù còn 3 tuần nữa mới tới Tết Nguyên đán năm 2022 nhưng từ thời điểm này hoạt động mua bán đào, quất Tết đã khá nhộn nhịp . Ảnh: N.D

Cũng theo bà Kiên, giá cành đào huyền loại 2-3 năm cành cao trên 1,5m, tán dài 2-3 m có giá bán lẻ từ 2 triệu đồng trở lên. Với những cành bé hơn, mức giá dao động trong khoảng 1 triệu đồng.

Không chỉ đào, giá các mặt hàng quất cảnh, quất bonsai cũng khá hút khách. Ngay từ thời điểm này, thương lái, người buôn lẻ cũng đã vào vườn săn hàng. Vườn quất của anh Lê Văn Tuấn (tại Tứ Liên, Tây Hồ) đã bán được 2/3.

"Hiện tại gần như toàn bộ dáng quất mini, quất bonsai của tôi đã bán hết cho khách mua sỉ. Chỉ còn số ít quất chum, quất chùm và quất thế (dòng to) là còn", anh Tuấn nói.

Khảo sát của phóng viên Báo Dân Việt cho thấy, dòng quất bonsai đặt bàn có giá bán ra dao động trong khoảng từ 150.000 - 250.000 đồng/1 chậu, đặt bàn. Với dòng quất chum, quất lọ giá dao động trong khoảng từ 400.000 - 800.000 - 1.200.000 đồng/1 chum tùy dáng thế, độ to của cây.

Nín thở chờ Tết để bán đào, quất Tết năm 2022

Chỉ còn 3 tuần nữa là tới Tết nguyên đán năm 2022, thời điểm này, thời tiết khá thuận lợi cho hoa đào, cây quất sinh trưởng đón Tết, tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy nhiều nhà vườn vẫn đang rất lo lắng, nín thở chờ tới Tết.

Ông Nguyễn Tiến Lợi, 68 tuổi (La Cả, Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nay, đoán trước dịch bệnh nên tôi giảm số lượng hàng làm ra. Cả vườn chỉ có độ 3.000 cành đào dáng bé, 300 cây bonsai dáng huyền và dáng thông (giảm gần 1/2 so với mấy năm trước). Hiện nay, thương lái đã vào đặt tiền mua đến 70% số cây, cành trong vườn, nhưng từ giờ tới Tết còn tận 3 tuần. Nếu dịch bệnh bùng như TP Hồ Chí Minh đợt tháng 9/2021 thì hàng hóa khó mà trôi được. Dù thương lái có đặt cọc vài triệu mà giờ không lấy hàng thì cũng không bỏ công chăm bón cây cả năm qua".

Chính bởi lý do đó mà hàng trăm nhà vườn ở Hà Nội vẫn đang cầu mong nhanh tới Tết và dịch bệnh được kiểm soát để hàng hóa tới tay người tiêu dùng.

Bất chấp những tác động từ dịch Covid-19, đến thời điểm này, giá hoa đào Tết vẫn giữ được sự bình ổn nhất định. Ảnh: Lan Như

Cũng theo ông Lợi vì năm nay kinh tế khó khăn, nên bản thân ông và nhiều nhà vườn cũng không tăng giá bán hoa, về cơ bản giá hoa giữ như mọi năm, một số dòng như hàng cành đào mini giá đã giảm so với các năm 1-2 giá (từ 10-20.000 đồng/1 cành).

Chị Đinh Tuyết Hồng (36 tuổi) - một tiểu thương ở Hà Nội cho biết, năm nay sức mua hoa đào tết của thị trường có giảm nhẹ so với các năm. Những năm trước tới thời điểm này chị đã đẩy số lượng hơn 1.000 cây đào vào TP Hồ Chí Minh, nhưng năm nay sức mua có vẻ chậm lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Dự báo sức mua của người dân sẽ giảm đôi chút nên các bạn hàng lấy hàng thường xuyên hàng năm của tôi cũng lấy số lượng ít hơn. Bên cạnh đó, giá cả vận chuyển cũng tăng cao hơn so với các năm khiến công việc buôn bán gặp nhiều khó khăn", chị Hồng nói.

Chính bởi vậy, thay vì kinh doanh mặt hàng cây to, các tiểu thương chuyển hướng sang buôn bán các loại cành, cây bonsai có mức giá hợp lý từ khoảng 300.000-500.000 đồng. Đây là những mặt hàng dự báo là sẽ có khả năng hút khách trong Tết năm 2022 này thay vì cây to cành to có giá tiền triệu trở lên.