Giá đất bán đảo Quảng An tăng vọt, có nơi lên 1 tỷ đồng/m2 sau công bố quy hoạch chi tiết

Giá đất khu vưc bán đảo Quảng An tăng vọt, có nơi lên 1 tỷ đồng/m2

Đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 có tổng diện tính nghiên cứu khoảng 77,46ha. Trong đó, quy mô diện tích lập quy hoạch 45,3ha thuộc địa giới hành chính phường Quảng An và một phần của phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.

Giá đất khu vực bán đảo Quảng An, quận Tây Hồ luôn giữ mức cao "chót vót" (Video: Thái Nguyễn)

Chức năng sử dụng đất chính trong khu vực nghiên cứu quy hoạch được định hướng bao gồm: Đất công cộng đô thị, đất cây xanh đô thị, đất công viên chuyên đề, đất ở, đất trường học, đất quốc phòng, đất bãi đỗ xe và đất giao thông.

Phạm vi ranh giới lập quy hoạch bao gồm: Phía Đông Bắc giáp đường Xuân Diệu. Phía Tây Bắc giáp các khu đất ven đường Đặng Thai Mai và giáp hồ Thuỷ Sứ. Phía Tây Nam giáp mặt nước Hồ Tây. Phía Đông Nam giáp các khu đất ven trục không gian Đặng Thai Mai, khu biệt thự Tây Hồ.

Theo một số người dân khu vực bán đảo Quảng An chia sẻ thì hiện nay, giá đất thổ cư khu vực này dao động từ 500 triệu đồng – 700 triệu đồng, thậm chí một số nơi có giá lên tới 1 tỷ đồng/m2. Giá đất cao như vậy là bởi khu vực này có địa thế phong thủy tốt cùng với quy hoạch hạ tầng cơ sở đồng bộ và hiện đại đem lại giá trị tang trưởng bền vững theo thời gian.

Giá đất bán đảo Quảng An có vị trí lên tới 1 tỷ đồng/m2 (Ảnh: Thái Nguyễn)

Ông Văn Mạnh (phường Quảng An, quận Tây Hồ) cho biết giá đất quanh khu vực Đầm Trị (là nơi được quy hoạch xây nhà hát opera) có giá rất cao. Bởi người dân sống tại đây họ không có nhu cầu bán, cùng với môi trường sống lý tưởng.

"Tôi sinh sống tại đây khoảng 30 năm rồi, nhiều lần có người đến hỏi mua nhà nhưng tôi không bán. Đầu năm nay, một số người cũng đến hỏi giá nhà tôi và một số nhà xung quanh với giá hơn 600 triệu đồng/m2, nhưng không có nhu cầu nên tôi không bán", ông Mạnh chia sẻ.

Cùng quan điểm, ông Hoàng Dũng (phường Quảng An, quận Tây Hồ) cho biết nhiều khu vực đắc địa có giá 1 tỷ đồng/m2. Giá đất những năm gần đây ở khu vực bán đảo Quảng An trung bình cũng hơn 750 đồng/m2.

"Giá đất bán đảo Quảng An vốn đã cao rồi nên có tăng hay giảm cũng không biến động lớn. Thời gian gần đây có một số thông tin về quy hoạch nên giá đất có tăng thêm cùng với thị trường nhà đất tại đây thu hút được nhiều nhà đầu tư đến tham khảo", ông Dũng cho biết thêm.

Giá đất bán đảo Quảng An luôn giữ mức cao làm "chùn tay" giới đầu tư

Nhiều môi giới bất động sản khu vực quận Tây Hồ nhận định thị trường bất động sản tại khu vực bán đảo Quảng An luôn giữ giá rất cao so với mặt bằng chung của quận Tây Hồ. Cách đây khoảng 3 năm, giá đất khu vực bán đảo Quảng An từ 200 – 500 triệu đồng/m2, đối với khu biệt thự. Nhưng hiện nay, giá đất tại đây đã tăng hơn 50%, bất chấp các thông tin liên quan đến quy hoạch.

Giá đất bán đảo Quảng An sau khi có thông tin quy hoạch xây dựng nhà hát Opera, dao động từ 500-700 triệu đồng/m2 (Nguồn ảnh: batdongsan.com.vn)

Anh Quốc Nam, nhà môi giới bất động sản chia sẻ giá đất bán đảo Quảng An vốn đã rất cao từ trước đây, nhiều nhà đầu tư tìm kiếm để mua nhưng nguồn cung rất hạn chế và đây cũng là một trong những nguyên nhân giá đất luôn giữ mức cao.

"Giá đất bán đảo Quang An không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thông tin quy hoạch. Nhiều nhà đầu tư đến đây khảo sát giá xong cũng không dám xuống tiền", anh Nam chia sẻ.

Anh Nam cho biết thêm giá căn hộ chung cư khu vực bán đảo Quảng An cũng dao động từ 60-80 triệu đồng/m2, tùy từng vị trí. Đây cũng là mức giá cao so với mặt bằng chung thị trường.

Trong Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của UBND thành phố Hà Nội, khu vực Hồ Tây được hoạch định để trở thành trục không gian lịch sử, văn hóa, cảnh quan lớn của Thủ đô. Trong đó, khu vực trọng tâm sẽ là bán đảo Quảng An, Sông Hồng và Thành Cổ Loa, với các tuyến đường quan trọng như: vành đai 2 đi Nhật Tân, tuyến đường xung quanh Hồ Tây,… được xây dựng không gian cảnh quan mở, có nhiều điểm nhìn rộng.

Bất động sản bán đảo Quảng An sau thông tin quy hoạch được nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn (Ảnh: Thái Nguyễn)

Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng giá đất khu vực bán đảo Quảng An cao như vậy là do quận Tây Hồ là nơi sở hữu vị trí huyết mạch của thủ đô cùng với hệ thống giao thông cực thuận lợi và được quy hoạch đồng bộ. Cùng với, nguồn cung nhà liền kề, đất thổ cư, biệt thự và căn hộ chung cư cao cấp tại Quận Tây Hồ hiện tại chỉ chiếm 1% liền kề biệt thự và 3% chung cư trong tổng nguồn cung tại Hà Nội. Đặc biệt, khu vực bán đảo Quảng An có cảnh quan môi trường, diện tích mặt nước, cây xanh lớn, được coi là địa điểm sống lý tưởng, thu hút rất nhiều người có điều kiện đến đây sinh sống.