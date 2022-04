Giá dịch vụ dịp 30/4 tăng "nhiệt", khách sạn 5 sao vẫn kín chỗ

Sau thời gian dài chờ đợi để cả gia đình được đi du lịch xả hơi, từ đầu tháng 4, chị Hồng Hạnh đã liên hệ với một đơn vị lữ hành để đặt phòng một khách sạn 5 sao có tiếng ở Sầm Sơn thì nhận được thông tin quỹ phòng dịp 30/4 – 1/5 của đại lý này đã hết.



Chuyển hướng đi Hạ Long, chị Hạnh cũng chỉ kịp đặt những phòng cuối cùng tại khách sạn yêu thích để hiện thực hóa chuyến du lịch dịp nghỉ lễ. "Vì muốn gia đình tiện di chuyển và thoải mái nghỉ ngơi, mình vẫn chấp nhận mức giá phòng gần 3 triệu/đêm, cao hơn so với khi đặt trước vài tháng", chị Hạnh cho hay.

Du lịch nội địa tăng mạnh

Đến thời điểm này, dạo một vòng trên các nền tảng trực tuyến như Agoda, Booking.com, có thể thấy giá phòng khách sạn phân khúc 4 - 5 sao tại dịp 30/4 tại Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng… phổ biến từ 3 - 6 triệu/đêm. Một số thương hiệu cao cấp nổi tiếng mức giá có thể lên tới trên 10 triệu đồng/phòng/đêm.

Tại Quy Nhơn – thiên đường du lịch nổi tiếng với mặt bằng giá cả tương đối dễ chịu, giá phòng khách sạn 4 - 5 sao cho 2 người lớn hiện cũng phổ biến ở mức trên dưới 3 triệu/đêm và đều trong trạng thái bán rất chạy.

Du khách nội địa dịp 30/4 - 1/5 được dự báo có thể tăng gấp 6 lần kỳ nghỉ giỗ Tổ

Thậm chí một số resort, khách sạn của các thương hiệu lớn như Mia Resort Nha Trang, Fusion Resort Cam Ranh, FLC Quy Nhơn, FLC Hạ Long hay Intercontinental Da Nang… đã hết quỹ phòng trên các nền tảng này.

Theo đại diện một doanh nghiệp lữ hành, với xu hướng nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên hậu Covid, hầu hết các khách sạn cao cấp tại các vùng biển, hay một số khu nghỉ dưỡng núi có vị trí thuận lợi tỷ lệ lấp đầy đạt trên 90%.

"Do lượng khách đi du lịch có thể tăng gấp 5 – 6 lần so với kỳ nghỉ giỗ Tổ, giá các dịch vụ lưu trú 4 - 5 sao sẽ khó có giá rẻ mà đã được dự báo có thể tăng 30% so với ngày thường và đã được công khai từ trước đó. Dù vậy, khách không nên đợi tới giờ chót mới đặt phòng vì khả năng các cơ sở này hết phòng từ sớm", vị đại diện này cho biết thêm.

"Giá khách sạn tuy cao hơn thông thường nhưng vẫn ở trong mức cho phép. Mình ưu tiên chọn đặt phòng tại các cơ sở 4 - 5 sao của các đơn vị uy tín do giá cả niêm yết rõ ràng. Thay vì đặt tại các nhà nghỉ nhỏ lẻ có thể rơi vào tình trạng chặt chém, tăng giá vô tội vạ", anh Phan Hoàng, du khách từ Hà Nội chia sẻ.

Gia tăng quyền lợi

Nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đang tăng cao của du khách, đa phần các hãng lữ hành, công ty du lịch khuyên khách hàng nên sớm có kế hoạch, lịch trình và đặt phòng. Ít nhất, du khách phải đảm bảo đã đặt được phòng khách sạn trước khi khởi hành thông qua các kênh uy tín và cần được xác nhận đã đặt phòng thành công thông qua tin nhắn, email.

Ngoài ra, một phương án giúp tiết kiệm chi phí được nhiều du khách chia sẻ là chọn các combo kết hợp phòng, vé máy bay và ăn uống. Điều này được lý giải bởi xu hướng du lịch hiện nay du khách muốn không gian riêng cùng gia đình, bạn bè và tự thiết kế lịch trình thay vì đi tour trọn gói ghép đoàn, theo nhóm đông như trước.

Saigontourist cho biết đơn vị này đã tung ra hơn 60 sản phẩm du lịch trọn gói trong và ngoài nước, cùng hàng loạt combo "Free & Easy" với mức giá chỉ từ 2,39 triệu đồng. Du khách được ưu đãi giảm đến 5 triệu đồng khi mua tour du lịch nước ngoài dịp lễ 30/4.

FLC Hotels & Resorts tung nhiều ưu đãi mùa cao điểm chỉ từ 910 ngàn đồng/khách/đêm

Đại diện FLC Hotels & Resorts – đơn vị quản lý, vận hành chuỗi khách sạn, quần thể tiêu chuẩn 5 sao của FLC chia sẻ: "Toàn bộ hệ thống quần thể FLC đã tăng cường công tác bảo trì, nâng cấp mở rộng hạ tầng, đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân dịp nghỉ lễ và mùa cao điểm. Dù giá cả không giảm sâu như trong đợt dịch, song với ưu thế từ hệ sinh thái khép kín của FLC chúng tôi vẫn gia tăng thêm nhiều ưu đãi dịch vụ, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng".

Được biết, thời gian vừa qua, FLC đã đưa vào vận hành khách sạn FLC Grand Hotel Quy Nhon tiêu chuẩn 5 sao quy mô 1.500 phòng và 1 khách sạn cao cấp gần 250 phòng tại trung tâm thành phố Quy Nhơn.

Hiện FLC Hotels & Resorts đang triển khai hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho tất cả các quần thể dịp nghỉ lễ 30/4. Đáng chú ý, chỉ từ 1.950.000 VND/khách/đêm, du khách sẽ có ngay phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao kèm bữa sáng, bữa trưa hàng ngày dành cho 2 người và nhiều ưu đãi vượt trội về ẩm thực, spa, karaoke… Tại Quy Nhơn, nhiều combo kết hợp bay – nghỉ dưỡng cũng được doanh nghiệp này giới thiệu có mức giá rất hấp dẫn, chỉ từ 910.000/khách/đêm với thời gian bay, lưu trú linh hoạt.