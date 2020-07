Giá gia cầm hôm nay 20/7: Chủ trại vịt thịt than ế ẩm, giá gà lông màu cao nhất 45.000 đồng/kg

Người chăn nuôi cần cảnh giác với thời tiết bất thường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (20/7), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Trung Bộ do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên tiếp tục có nắng nóng; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 20-21/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Sau đó, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi.

Để tránh bị ảnh hưởng và thiệt hại, các chuyên gia khuyên người nuôi cần theo dõi sát thời tiết để có biện pháp phòng, chống phù hợp và bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi an toàn trước các diễn biến bất thường của thời tiết.