Giá gia cầm hôm nay vẫn giảm sâu, chủ lò ấp trứng sểnh ra một tí là "đi tong" tiền tỉ

Giá vịt thấp nhất từ đầu năm đến nay

So với những tháng trước, giá vịt ta tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL đã giảm từ 5.000-10.000 đồng/kg và đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay. Hiện giá vịt ta làm thịt sẵn được bán lẻ tại nhiều chợ ở mức 75.000-80.000 đồng/kg, trong khi trước đây giá 80.000-85.000 đồng/kg.

Còn giá vịt ta (vịt nuôi thả đồng, cho ăn lúa, bắp…) được nông dân bán cho thương lái ở mức 45.000-50.000 đồng/kg, còn giá vịt siêu thịt (vịt Grimaud, nuôi bằng thức ăn công nghiệp) ở mức 34.000-40.000 đồng/kg.

Giá vịt thịt giảm do gần đây lượng vịt tới lứa xuất bán nhiều, trong khi nhu cầu tiêu thụ có phần giảm so với trước do trên thị trường có nhiều loại cá, thịt khác có giá rẻ hơn để người tiêu dùng lựa chọn.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Mùi – chủ trang trại nuôi gà đẻ trứng tại xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, mỗi ngày mở mắt ra đều đối mặt với nguy cơ thua lỗ. So với 4-5 tháng trước, giá thu mua trứng đã giảm 700 – 800 đồng/quả, khiến doanh thu của gia đình cũng giảm từ 70 – 80 triệu đồng/tháng.

Người dân buôn bán gia cầm tại một chợ cóc ở phường Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội). Ảnh: Thiên Ngân

Ông Vương Quang Dũng, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Vương Huỳnh (sở hữu trang trại gà đẻ khoảng 60.000 con tại TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) cho biết, giá trứng tại trại giảm rất mạnh, chỉ còn 1.600 đồng, trong khi giá thành 1.700 – 1.800 đồng/trứng. Tức là người chăn nuôi bị lỗ 100-200 đồng/trứng. Cũng theo ông Dũng, việc học sinh nghỉ hè càng làm cho thị trường tiêu thụ trứng gia cầm thêm khó khăn.

Theo tìm hiểu của PV, giá trứng giảm còn do kênh tiêu thụ chế biến bánh, suất ăn công nghiệp, trường học lâu nay chiếm lượng tiêu thụ lớn – khoảng 40% nhưng gần đây giảm số lượng đặt hàng từ 30%-40% so với trước vì các trường học nghỉ hè.

Ngoài ra, giá trứng giảm mạnh còn do nguồn cung dồi dào dẫn tới dư thừa. Thông tin từ Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam cho hay do những năm trước, giá trứng luôn ở mức cao, người chăn nuôi có lãi nên các trại chăn nuôi gà đẻ mở rộng, tăng đàn lên đáng kể.

Bên cạnh đó, những hộ nuôi heo, nuôi gà thịt bị lỗ chuyển sang nuôi gà đẻ nên số lượng trứng cung cấp ra thị trường trở nên dư thừa, trong khi sức tiêu thụ trên thị trường giảm mạnh khiến lượng trứng tồn kho tăng cao. Để giải phóng hàng tồn, buộc các nhà sản xuất phải giảm giá mạnh.

Giá gà ta đang nhích dần nhưng vẫn lỗ

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Đinh Ngọc Khương (ngụ ấp Nước Vàng, xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương) cho biết, những ngày gần đây giá gà thịt (gà tam hoàng) đang nhích dần lên, đạt 38.000 – 39.000 đồng/kg. Tuy nhiên giá gà như vậy vẫn dưới giá thành, tức phải đạt từ 44.000 đồng/kg trở lên mới có lãi.

Trước đó, có lúc giá gà thịt xuống rất sâu, chỉ còn 22.000 – 25.000 đồng/kg. Tình trạng giá gà thấp không phải dăm ba ngày mà đã kéo dài hàng tháng trời.

Tại địa bàn Lào Cai, giá gà ta cũng đang ở mức thấp. Giám đốc HTX chăn nuôi Xuân Tiến cho biết: Từ đầu năm 2023 đến nay, giá gà ta liên tục giảm, từ 90.000 đồng/kg xuống 52.000 đồng/kg, có lúc chỉ được 47.000 đồng/kg. Giờ đúng vào thời gian các trường học nghỉ hè nên một số đơn vị dừng hợp đồng thua mua, nhiều hộ xã viên phải "treo chuồng".

Những hộ đang còn duy trì thì buộc phải giảm khẩu phần ăn cho gà, lỗ càng thêm lỗ. Trước đây, HTX có 13 hộ xã viên nuôi gà thương phẩm, quy mô 160.000 con gà/năm, nay chỉ còn 5 hộ nuôi với 60.000 con gà.

Đặc biệt, với những hộ làm nghề sản xuất, ấp nở con giống gia cầm đang gặp rất nhiều khó khăn do nắng nóng kéo dài. Các lò ấp không thể thiếu điện dù chỉ vài tiếng đồng hồ. Chỉ cần 10 máy ấp bị hỏng thôi sẽ có thể gây thiệt hại lên đến 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Toan (thôn Thượng Yên, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, gia đình ông đã vay mượn và đầu tư gần 1 tỷ đồng để xây dựng hệ thống 8 máy ấp nở trứng. Vào những ngày nắng nóng như hiện nay, gia đình ông Toan phải chuẩn bị trước máy phát điện đề phòng trường hợp mất điện. Thậm chí, nhiều hộ còn chuẩn bị hẳn 2 máy phát, nhưng do hoạt động quá nhiều nên máy phát điện cũng có dấu hiệu quá tải. Trong khi chỉ cần thiếu điện vài tiếng thôi là hoạt động máy ấp nở sẽ bị ảnh hưởng, gây thiệt hại.

Nếu trước kia điện ổn định, ấp 10 quả có thể nở khoảng 8 - 9 con. Tuy nhiên giờ thiếu điện, máy ấp hoạt động không ổn định nên tỉ lệ nở giảm đi, chỉ còn khoảng 6 - 7 con. Chất lượng con giống cũng kém và xấu đi nhiều do không đủ nhiệt trong quá trình ấp.