Gia Lai: Nhiều hình thức hỗ trợ người lao động

Sớm hoàn thành việc hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, ngày 29-30/10, đoàn công tác của Bộ LĐTBXH do Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) Vũ Trọng Bình làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo Sở LĐTBXH, các địa phương đã thành lập ban điều phối hoặc tổ công tác để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Đoàn công tác Bộ LĐTBXH làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (ảnh T.H)

Thực hiện Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt và hỗ trợ cho 215 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (trong đó hỗ trợ bổ sung cho 5 lao động mang thai và 78 trẻ em) với số tiền là 880 triệu đồng. Các địa phương đã chi trả kinh phí hỗ trợ cho 160 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (trong đó hỗ trợ bổ sung cho 4 lao động mang thai và 49 trẻ em) với số tiền 646 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai cũng đã hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Cụ thể, hỗ trợ 2,5 tỷ đồng tiền ăn cho 1.662 người là F0 và 594 người F1 với số tiền 701 triệu đồng; hỗ trợ thêm 187 triệu đồng cho 187 trẻ em F0 và F1.

Song song đó, tỉnh Gia Lai cũng đã hỗ trợ cho 624 hộ kinh doanh với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Hiện các địa phương đã hoàn thành chi trả kinh phí hỗ trợ cho 569 hộ kinh doanh với số tiền 1,7 tỷ đồng. Đã duyệt hồ sơ và giải ngân cho vay trả lương ngừng việc của 56 đơn vị có nhu cầu vay vốn với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng để trả lương cho 1.016 lượt người lao động.

Bà Rcom Sa Duyên – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai báo cáo tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (ảnh T.H)

Kết quả thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tính đến ngày 28/10, tổng số người được hỗ trợ là 27.512 người với số tiền 68,7 tỷ đồng. Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận đang thụ lý, giải quyết là 28.976 người. Tổng số lao động bị từ chối giải quyết hưởng đã lập phiếu trả kết quả theo mẫu số 03 ban hành theo Quyết định số 2192/QĐ-BHXH là 271 người, bằng 0,94% trên tổng số lao động đề nghị cơ quan BHXH hỗ trợ.

Dự kiến tính đến ngày 15/11 cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho người lao động. Riêng người lao động bảo lưu thời gian đóng BHTN, dự kiến đến ngày 20/12.

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, tính đến ngày 27/10, toàn tỉnh có 42.668 lao động từ các tỉnh trở về địa phương, trong đó có 13.077 lao động là người dân tộc thiểu số.

Hỗ trợ cả lao động đi tỉnh khác và lao động trở về địa phương

Bà Rcom Sa Duyên – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai cho biết: "Trước tình hình dịch Covid-19 ở phía Nam diễn biến phức tạp nên người dân còn e ngại, chưa mạnh dạn quay trở lại làm việc. Chính vì vậy, vấn đề tạo việc làm đang gặp nhiều khó khăn.

Trước những khó khăn trên, tỉnh Gia Lai đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc như: Ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động có đăng ký nhu cầu quay trở lại làm việc tại các tỉnh phía Nam. Cụ thể miễn phí xét nghiệm Covid-19, hỗ trợ xe đưa người lao động đến các tỉnh làm việc, hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho một tháng đầu tiên….".

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai đã kết nối với các tỉnh phía Nam như: Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, chế độ chính sách đãi ngộ, các quy định phòng chống dịch của từng tỉnh để hỗ trợ đưa người lao động quay trở lại làm việc.

Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) – ông Vũ Trọng Bình yêu cầu tỉnh Gia Lai cần quan tâm, đánh giá nhu cầu lao động tại địa bàn, nhất là lao động thời vụ thu hoạch nông nghiệp (ảnh T.H)

Riêng với các lao động trở về tại địa phương, tỉnh đã tiến hành rà soát, nắm bắt các lao động đang thất nghiệp. Qua đó, tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp giữa các địa phương trong việc cung ứng và tuyển dụng lao động để tạo sự kết nối, liên thông trong chuỗi cung ứng lao động giữa các địa phương. Bố trí nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm ủy thác qua Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để hỗ trợ người lao động vay vốn tạo việc làm và khởi nghiệp. Trong đó, tập trung ưu tiên cho vay đối với người lao động là dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo từ các tỉnh trở về địa phương chưa tìm được việc làm.

Phát biểu tại buổi làm việc chiều 29/10, ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong thực hiện chính sách về giải quyết các gói hỗ trợ, tạo việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, các sở ngành tỉnh Gia Lai vẫn chưa nắm được số lượng đối tượng thụ hưởng chính sách. Thiếu đối thoại với doanh nghiệp và người lao động để nắm rõ hơn khả năng tiếp cận chính sách của người lao động. Qua báo cáo của tỉnh cho thấy các đoàn thể chính trị như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân... còn mờ nhạt trong việc xác định thành viên của mình đang gặp khó khăn và hỗ các trường hợp tiếp cận chính sách.

Ông Bình nhấn mạnh: "Trước những tồn tại trên, địa phương cần quan tâm, đánh giá nhu cầu lao động tại địa bàn, nhất là lao động thời vụ thu hoạch nông nghiệp sắp tới. Đánh giá tình hình số lao động từ địa phương khác về tỉnh để lao động, sản xuất, qua đó để có phương án hỗ trợ. Tỉnh Gia Lai nên chủ động phối hợp cùng các trung tâm dịch vụ việc làm Tây Nguyên để xây dựng đề án kết nối hệ thống giáo dục việc làm nhằm thúc đẩy giao dịch việc làm, kết nối cung cầu trên phạm vi toàn quốc".