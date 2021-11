Giá mít Thái hôm nay 11/11: Giá mít Thái Tiền Giang chỉ còn 15.000 đồng/ký, nông dân lo, chủ vựa còn lo hơn?

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 11/11: Tiếp tục giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, giá mít Thái Tiền Giang chỉ còn 15.000 đồng/kg

Các vựa mít ở tỉnh Tiền Giang cho biết, giá mít hôm nay 11/11 tiếp tục giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, giá tại vựa hôm nay chỉ còn 17.000 đồng/kg đối với mít Nhất, mít Nhì 7.000 đồng/kg, mít Ba còn 4.000 đồng/kg, mít Kem lớn 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 11/11 tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cho thấy, giá mít tiếp tục giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá mít Thái Tiền Giang tại vườn cao nhất chỉ còn 15.000 đồng/kg. Không chỉ người dân, thương lái cũng lỗ vốn. (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

Theo đó, giá mít cắt tại vườn ở Tiền Giang còn 15.000 đồng/kg đối với mít Nhất, mít Nhì 5.000 đồng/kg, mít Ba còn 2.000 đồng/kg, mít Kem lớn 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Giá mít Thái Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và TP Cần Thơ hôm nay 11/11 do thương lái mua tại vườn cũng giảm 2.000 đồng/kg đối với mít Nhất và mít Nhì so với hôm qua. Theo đó, giá mít Nhất chỉ còn 14.000 đồng/kg, mít Nhì 4.000 đồng/kg, mít Ba còn 2.000 đồng/kg, mít Kem lớn 4.000 đồng/kg, Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Riêng Sóc Trăng, thương lái mua với giá thấp nhất, mít Nhất chỉ còn 13.000 đồng/kg, mít Nhì 4.000 đồng/kg, mít Ba 2.000 đồng/kg, mít Kem lớn 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg. Mức giá này giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá mít Thái cứ giảm mải miết, nông dân trồng mít lo ngay ngáy, chủ vựa mít cũng kêu không khéo chúng tôi lỗ sặc gạch?

Anh Lê Văn Hòa ở xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện tại thương lái đang mua mít Thái với giá rất thấp, phần lớn chỉ từ 2.000 - 4.000 đồng/kg (mít Kem nhỏ và Kem lớn), trong khi đó, để hòa vốn phải từ 10.000 đồng/kg trở lên.

Anh Hòa cho biết thêm, thương lái và vựa có đưa ra giá mít Nhất 14.000 đồng/kg nhưng thời điểm này ít có vườn bán được mít Nhất, chưa kể là có vườn bán toàn mít chợ với giá từ 1.000-2.000 đồng/kg.

Cũng như anh Hoà, nhiều hộ dân ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho hay, bất ngờ cả tuần qua, thương lái đến mua mít với giá rất thấp, có một số nơi người dân không muốn bán, chờ giá tăng trở lại.

Giá mít Thái Hậu Giang: Nông dân trồng mít than lỗ, chủ vựa kêu trời bảo "chúng tôi còn lỗ hơn", thực hư chuyện nay?

Anh Nguyễn Văn Bảo chuyên mua mít Thái ở huyện Châu Thành và thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) cho biết, giá mít giảm là có thật, tình trạng này không chỉ có nhà vườn thua lỗ và cả thương lái cũng lỗ vốn.

"Giá do vựa đưa ra chứ không phải tụi tôi quyết định. Tụi tôi mua giá thấp hơn giá vựa từ 1.000 - 2.000 đồng/kg để ra vựa bán lại thu tiền chênh lệch. Đây được xem tiền công cắt, phân loại, vận chuyển ra vựa" - anh Bảo nói.

Tuy nhiên, anh Bảo cho biết, nhiều ngày qua, có tình trạng thương lái bị lỗ vốn là do giá bán ra tại vựa thấp hơn giá anh mua tại vườn. "Như hôm qua, tôi mua tại vườn rất nhiều mít Nhất, ra vựa, số mít Nhất bị lựa lại là mít Kem lớn nên bị lỗ nhiều" - anh Bảo chia sẻ.

Một số thương lái mua mít ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) còn cho biết, khoảng 9 giờ sáng, các vựa báo giá mít cho lái. Trong khi lái đi cắt đến trưa khoảng 11 giờ, vựa lại báo giá lần nữa, với giá thấp hơn báo giá buổi sáng. Do vậy, khi lái chở ra vựa bán lại sẽ bán với giá buổi trưa, bị lỗ nặng tiền vốn và tiền công.