Giá mít Thái hôm nay 2/11: Mít cắt xếp la liệt, nhưng toàn Kem giá rẻ, bao trái mít bằng túi mới có ổn không?

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 2/11 tại ĐBSCL: Mít Ba và mít Kem lớn giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Sáng nay 2/11, một số thương lái đang mua mít Thái tại Tiền Giang cho hay, giá mít Thái Tiền giang hôm nay vẫn giữ giá như hôm qua đối với mít Nhất (23.000 đồng/kg), mít Nhì (13.000 đồng/kg).

Các loại mít còn lại đều giảm so với hôm qua, cụ thể, mít Ba chỉ còn 2.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg), mít Kem lớn chỉ còn 9.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg), mít Kem chỉ còn 2.000 đồng/kg.





Còn các thương mua mít Thái tại các địa phương như Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP Cần Thơ thì cho hay, giá mít Thái hôm nay 2/11 cụ thể như sau: mít Nhất 22.000 đồng/kg, mít Nhì 12.000 đồng/kg, mít Ba 2.000 đồng (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem lớn 8.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.





Riêng tại tỉnh Sóc Trăng, giá mít hôm nay 2/11 còn 21.000 đồng/kg đối với mít Nhất, 11.000 đồng/kg đối với mít Nhì và 2.000 đồng/kg đối với mít Ba. Mít Kem lớn còn 8.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ còn 2.000 đồng/kg.

Túi bao trái mít loại mới có hiệu quả không?

Hiện nay, nhiều cơ sở vật tư nông nghiệp ở ĐBSCL có bán túi bao trái mít loại mới. Túi bao trái mít này được làm bằng chất liệu giấy dầu, màu vàng, ở 2 đầu trống rỗng, bên ngoài in nơi sản xuất là Đài Loan.

Do đây là sản phẩm mới nên người dân mua về làm thử nghiệm trên vài trái xem có hiệu quả không, sau đó mới dám sử dụng hết cho cả vườn mít. Cụ thể, người dân kiểm tra xem sau khi bao, trái mít Thái được ưu điểm, nhược điểm gì?

Theo một số người dân đang thử nghiệm túi bao trái mít loại mới, loại này bao kín, không phải dạng lưới. Do 2 đầu trống rỗng nên khi sử dụng, phải mua thêm dây để cột ở phần đầu (đoạn trên mầu mít, nằm phía dưới lá đài), ở phần dưới của bao cũng phải cột thêm 1 lần nữa để tránh sâu, ruồi vàng và nấm khuẩn bay vào.

Có một số người dân cho rằng, túi bao trái mít loại mới được dùng vào thời điểm vừa tuyển trái xong. Khi sử dụng, trái mít sẽ không bị ướt nước mưa, có thể sử dụng được 3 mùa mít.

Tuy nhiên, khi sử dụng loại này, người dân rất khó để nhìn được trái mít bên trong, trong khi đó, túi bao trái bằng lưới sử dụng nhiều năm qua thì dễ nhìn thấy trái mít bên trong, qua đó dễ dàng kiểm soát dịch bệnh cũng như tiến độ trái lớn nhanh hay chậm.

Ngoài ra, do trái mít sau khi bao không tiếp xúc được ánh nắng bên nên có thể da mít bị vàng khi trái lớn.